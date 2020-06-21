21 Haziran corona virüs tablosu|Vaka sayısı kaç? Bakan Koca açıkladı

Aralık ayının sonlarına doğru Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kısa sürede dünyaya hızla yayılırken 11 Mart'ta ülkemizde de ilk vaka tespit edildi. Diğer ülkeler gibi kısa sürede hızlı bir şekilde tüm ülkeye yayılan koronavirüs salgını Mayıs ayında alınan tedbirler ve vatandaşların 'Evde kal' çağrılarına uymasıyla kontrol altına alındı. Salgının kontrol altına alınmasıyla ekonominin yeniden hareketlenmesi için 1 Haziran tarihinde başlayan normalleşme süreciyle birlikte ise bazı illerimizde vaka sayıları yeniden artarken vatandaşlar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından günlük olarak açıkladığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun verilerini araştırıyor. Bu doğrultuda 21 Haziran corona virüs tablosu|Vaka sayısı kaç? konusu internet arama motorlarında araştırılıyor. İşte detaylar...

21 HAZİRAN CORONA VİRÜS TABLOSU|VAKA SAYISI KAÇ? BAKAN KOCA AÇIKLADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs salgının Türkiye'deki son durumuna ilişkin günlük olarak paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verileri açıklandığı anda haberimiz güncellenecektir.

20 HAZİRAN CORONA VİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre; dün 41 bin 112 test yapıldı, 1248 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 22 hasta vefat etti, 1312 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 2 milyon 904 bin 744, vaka sayısı 186 bin 493, vefat sayısı 4 bin 927 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 781, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 318, toplam iyileşen hasta sayısı ise 158 bin 828 oldu.

BAKAN KOCA'DAN DEĞERLENDİRME

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Son günlerde vaka sayılarımızın arttığı illerden bazılarında yoğun bakım hasta sayıları: Diyarbakır'da 30, Kayseri'de 41, Batman'da 22, Bursa'da 46. İyileşen hasta sayımız bugün de yeni vaka sayımızın üstünde. Tedbirlerle aradaki farkı giderek açmalıyız." ifadelerini kullandı.

DÜNYADA SON DURUM

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tespit edildiği kişi sayısı dünya genelinde 8 milyon 931 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 467 bin 10 kişi öldü, virüs tespit edilen 4 milyon 749 bin 41 kişi iyileşti.

Dünya genelinde halen tedavisi süren 3 milyon 715 bin 499 aktif vaka bulunurken, virüs tespit edilenlerin sayısı da 8 milyon 931 bin 550'ye ulaştı.

EN FAZLA VAKA VE ÖLÜM ABD'DE

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke olan ABD'de 2 milyon 330 bin 578 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 121 bin 980 kişi yaşamını yitirdi.

VAKA SAYISI 50 BİNİN ÜZERİNDE OLAN ÜLKELER

ABD'ye ilaveten vaka sayıları 50 bini geçen ülkeler, şöyle sıralandı:

"Brezilya (1 milyon 70 bin 139), Rusya (584 bin 680), Hindistan (412 bin 210), İngiltere (303 bin 110), İspanya (293 bin 18), Peru (251 bin 338), İtalya (238 bin 275), Şili (236 bin 748), İran (202 bin 584), Almanya (191 bin 216), Türkiye (186 bin 493), Pakistan (176 bin 617), Meksika (175 bin 202), Fransa (160 bin 93), Suudi Arabistan (154 bin 233), Bangladeş (108 bin 775), Kanada (101 bin 19), Güney Afrika (92 bin 681), Katar (86 bin 488), Çin (83 bin 378), Kolombiya (65 bin 633), Belçika (60 bin 550), Belarus (57 bin 936), İsveç (56 bin 43) ve Mısır (53 bin 758)."

VAKA SAYISI 50 BİNİN ÜZERİNDE OLAN ÜLKELERDE CAN KAYIPLARI

Bu ülkelerdeki can kayıpları ise şu şekilde kaydedildi:

"Brezilya 50 bin 58, İngiltere 42 bin 589, İtalya 34 bin 610, Fransa 29 bin 633, İspanya 28 bin 322, Meksika 20 bin 781, Hindistan 13 bin 285, Belçika 9 bin 696, İran 9 bin 507, Almanya 8 bin 961, Kanada 8 bin 410, Rusya 8 bin 111, Peru 7 bin 861, İsveç 5 bin 53, Türkiye 4 bin 927, Çin 4 bin 634, Şili 4 bin 295, Pakistan 3 bin 501, Kolombiya 2 bin 126, Mısır 2 bin 106, Güney Afrika 1877, Bangladeş 1425, Suudi Arabistan 1230, Belarus 343 ve Katar 94."