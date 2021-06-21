21 Haziran Pazartesi BEDAŞ elektrik kesinti listesi: İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

Sabah saatlerinden itibaren binlerce İstanbullu elektrik kesintisiyle karşılaştı. Özellikle acil işi olanlar elektriklerinin saat kaçta geleceğini öğrenmek istiyor. BEDAŞ elektrik kesinti listesini internet sitesi üzerinden yayımladı. Peki elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte merak edilen soruların yanıtları.

ARNAVUTKÖY

NO: 4183497

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah BOLAYIR, HAMD, MÜELLİF, NURSELİ, SAFİYE, YILDIRIM BEYAZIT, ÇALIKUŞU sk / İSLAMBEY mah AKANSEL, MIZRAK sk bölgelerinde 21/06/2021 09:00:00 - 21/06/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4188437

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah ARICI, LEMAN, TAŞTEKİN, TOPAÇ, TÜRBE, İNTİZAR sk bölgelerinde 21/06/2021 09:00:00 - 21/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4184067

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOYALIK mah BEŞTEPE, BİLHAN, SÖĞÜTLÜ sk bölgelerinde 21/06/2021 09:00:00 - 21/06/2021 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4184064

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ADNAN MENDERES mah AYDINTUĞ, BAHA, DOĞA, EGEMEN, SULTAN ÇELEBİ MEHMET sk bölgelerinde 21/06/2021 09:00:00 - 21/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4183529

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah ARICI, LEMAN, TAŞTEKİN, TOPAÇ, TÜRBE, İNTİZAR sk bölgelerinde 21/06/2021 09:00:00 - 21/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4184069

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOYALIK mah BEŞTEPE, CEVİZLİK, İLKYAZ sk bölgelerinde 21/06/2021 11:00:00 - 21/06/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4183501

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-DURSUNKÖY mah DURSUNKÖY-BAKLALI sk bölgelerinde 21/06/2021 12:00:00 - 21/06/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4184072

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOYALIK mah DURUSU PARK, FINDIKDERE, OĞUZER sk bölgelerinde 21/06/2021 13:00:00 - 21/06/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 4173575

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah AHMET TANER KIŞLALI, DEMİR, MENEKŞE, PINAR, REŞİTPAŞA, İNCESU sk bölgelerinde 21/06/2021 09:00:00 - 21/06/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4189330

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah BEREKET, HAYAT, PETROL, SERVİS, İSTANBUL sk bölgelerinde 21/06/2021 09:00:00 - 21/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4176460

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah ŞEHİT P. ONB. MURAT ŞENGÖZ sk bölgelerinde 21/06/2021 13:00:00 - 21/06/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 4182218

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2417., 2418., 2419., 2420., 2426. sk bölgelerinde 21/06/2021 00:01:00 - 21/06/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4181565

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 232., 240., 242., 243., 244., 246., 247., 248., 251., 292., 348., 349., 350., 351., 352. sk bölgelerinde 21/06/2021 04:00:00 - 21/06/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4181564

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 163., 164., 165., 166., 167., 169., 170., 171., 172., 173., 174. sk bölgelerinde 21/06/2021 04:00:00 - 21/06/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4177343

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1381., 1494., 1498., 1499., GÜLBAHAR, ŞEHİT DOĞAN ÖZTÜRK sk / BAĞLAR mah KOÇMAN sk bölgelerinde 21/06/2021 09:00:00 - 21/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4169337

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2537., 2538., 2652., 2655., 2656., 2657., 2658. sk bölgelerinde 21/06/2021 09:00:00 - 21/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4182059

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2005., 2018., 2021., 2022., 2023., 2024., 2025., 2026., 2027., 2032., 2052., 2060., 2063., 2067., 2072., OSMAN GAZİ sk // ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah GAZNELİLER, OSMAN GAZİ sk / TUNA mah 707., 708., 709., 712., 714., BAĞCILAR, OSMAN GAZİ sk bölgelerinde 21/06/2021 09:00:00 - 21/06/2021 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4177046

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 673., 680., 701., 702., 705., 714., 727., 728., 729., GÜNGÖREN sk bölgelerinde 21/06/2021 09:00:00 - 21/06/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4181461

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 187., 199., 201., 202., 203., 204., 205., 206., 214., MAHMUTBEY sk bölgelerinde 21/06/2021 12:00:00 - 21/06/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4181463

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2005., 2006., 2008., FATİH sk / SANCAKTEPE mah 913., 917., 922., 923., 924., 925., 926., 927., 928., 929., 930., 931., 933., 934., 938., 940., 941., 944., 945., 947., 948., 949., 950., 951., 952., 953., 954., 955., 956., 957., 958., 959., 960., 961., 962., 963., FATİH sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SÜMER mah 3/2., 8/1., 8/3. sk bölgelerinde 21/06/2021 13:00:00 - 21/06/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4181465

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah 938., 941., 942., 943., 944., 945., 946., 947., 948., 951., BİRLİK sk / YAVUZ SELİM mah 969., 970., 971., 974., 975., 985., 986., BİRLİK sk bölgelerinde 21/06/2021 15:30:00 - 21/06/2021 18:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 4188493

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah AMİRAL NECDET URAN, GÜLTER HANIM, RADYUM sk bölgelerinde 21/06/2021 10:00:00 - 21/06/2021 11:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

NO: 4188566

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah BADEMLİ, BUKETLİ, GÜLNİHAL, HAVAN, HİLMİ NAİLİ, KAZIM SİLİVRİLİ, MUHARREM AKTAN, MURAT CANKAT, NAİMA, ZİYA ERDEM, ÇARKÇI HALİM EMİN, İRFANİYE sk / ŞENLİKKÖY mah AKASYA sk bölgelerinde 21/06/2021 15:00:00 - 21/06/2021 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 4177147

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah EVLİYA ÇELEBİ sk bölgelerinde 21/06/2021 00:01:00 - 21/06/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4181519

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah EVLİYA ÇELEBİ sk bölgelerinde 21/06/2021 00:01:00 - 21/06/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4177156

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAK mah ERTUĞRUL GAZİ, MEVLANA CELALEDDİNİ RUMİ sk bölgelerinde 21/06/2021 09:00:00 - 21/06/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4188318

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah ALTAY sk bölgelerinde 21/06/2021 09:00:00 - 21/06/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4188319

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah ORKUN sk bölgelerinde 21/06/2021 09:00:00 - 21/06/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4181316

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah 10., 11., 12., 7., GARDENYA, GELİNCİK, KARANFİL, LALE, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, ZAMBAK sk bölgelerinde 21/06/2021 10:00:00 - 21/06/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4177158

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAK mah ABDÜLHAMİTHAN, ERTUĞRUL GAZİ sk bölgelerinde 21/06/2021 11:00:00 - 21/06/2021 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4188418

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -KAYABAŞI mah sk bölgelerinde 21/06/2021 12:00:00 - 21/06/2021 16:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

NO: 4184116

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah ADALET, DEMİRKAPI, ÇIĞ, ŞEN sk bölgelerinde 21/06/2021 09:00:00 - 21/06/2021 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4184111

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah ATA, CEMİYET, MERKEZ, SOFULAR, ÇAYIR, ŞEHZADEBAŞI sk bölgelerinde 21/06/2021 10:00:00 - 21/06/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4184113

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-VATAN mah ENGİN, ESKİ KALDIRIM, KANAAT, TİMUR, ŞEBNEM sk bölgelerinde 21/06/2021 10:00:00 - 21/06/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4184104

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah ANKARA, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK sk bölgelerinde 21/06/2021 11:00:00 - 21/06/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

NO: 4176431

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -YAKUPLU MERKEZ mah sk / YAKUPLU mah sk // ESENYURT ilce -FATİH mah sk bölgelerinde 21/06/2021 09:30:00 - 21/06/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3914339

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah DEREBOYU, FUAR sk bölgelerinde 21/06/2021 10:00:00 - 21/06/2021 10:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

NO: 4128515

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HACIAHMET mah DALFES, DEVŞİRMELER, EBÛRIZA DERGAHI, ELMAS TRAŞ, ERMEYDANI, HACI ZEYNEL, KOKOROZ, KURTOĞLU, SAHANCI, YENİ ASIR sk bölgelerinde 21/06/2021 10:00:00 - 21/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE

NO: 4184169

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah TULUMBADERE, YAYLI sk / KUMBURGAZ mah 2. OTOBAN, ACEM 1, ALP, ALPEREN, BAHAR 2, BAĞDERESİ, BİRKAN, CUMHURİYET 4, DENİZ 2, DURAK, DÜZDERE, DÜZENLİ, ENGİN 2, EREN, GELİNCİK 4, GENÇTÜRK, GÖKÇİN, GÜFTE, GÜLNUR, GÜLŞEN, HATMİ, HAZİRAN, HOCA AHMETEFENDİ, HUMUS, HÜLYA, KARAKOL, KARANFİL 3, KASIMPATI 2, KAVUN, KAYIN 2, KERKÜK, KOCAYEMİŞ, KİVİ, LİMON, MALKOÇOĞLU, MELEKOTU, MERA, MEŞE 1, MUHTEREM, MÜZİK, MİLLET 2, MİLLİYET, NİLAY 1, ORDU 1, OTOYOL, SADE, SAKİN 1, SANAT, SANDAL 2, SEVAL 1, SONAY, SULUDERE, TADAL, TURKUAZ, UMUT, UĞUR 1, VATAN 2, ZAKKUM 3, ÇALI, ÇİFTLİK 2, ÇİMEN 3, ÖMER, ÖMÜR, ÖZGÜR, İLİM 1, İNÖNÜ 3, ŞAYAN, ŞUBAT sk / ULUS mah GÜNNUR sk / YENİMAHALLE mah AHENK 1, CUMHURİYET 4, LEYLAK 5, MIZRAK, MİHRİCAN sk bölgelerinde 21/06/2021 09:00:00 - 21/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4184281

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FATİH mah 11. ŞEHİTLER, 2. KORDONBOYU, ALBAYLAR, HARMAN, KOMANDO, KORDONBOYU, MEHTAP, ORDU, RIZA KÜÇÜKOĞLUPAŞA sk bölgelerinde 21/06/2021 09:00:00 - 21/06/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4184253

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah BAŞKENT, BOLCAN, VEFA sk / CUMHURİYET mah BEY, GEZİNTİ, ORHAN GAZİ 3, TURGUT ÖZAL, ÇUBUK, ÖZLEM sk / PINARTEPE mah CİHANGİR 1, HAZAL 1, KIZILAY, KURŞUN, OYLUM, ZERRİN 1 sk bölgelerinde 21/06/2021 09:00:00 - 21/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER

NO: 4181554

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah TEKSTİLKENT sk bölgelerinde 21/06/2021 00:01:00 - 21/06/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4181560

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah TEKSTİLCİLER, TEKSTİLKENT sk bölgelerinde 21/06/2021 00:01:00 - 21/06/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

NO: 4176849

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah BAĞLARÇEŞME sk / PINAR mah 1479., 1485., 1486., 1487., 1488., 1490., 1499., 1501., SİVAS KONGRE sk bölgelerinde 21/06/2021 09:00:00 - 21/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3914340

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah 222., 227., 229., KAZIM KARABEKİR sk / NAMIK KEMAL mah 11., 8., 9., ABDİ İPEKÇİ, DOĞAN ARASLI, FEVZİ ÇAKMAK sk / SAADETDERE mah 5., FEVZİ ÇAKMAK sk bölgelerinde 21/06/2021 11:00:00 - 21/06/2021 11:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 4175347

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah ALPEREN, ARI, GÜNEŞ, HUZUR sk bölgelerinde 21/06/2021 00:05:00 - 21/06/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4175349

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah ALPEREN, ARI, BURAK, CENGİZ TOPEL, YALI sk bölgelerinde 21/06/2021 03:00:00 - 21/06/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4185594

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-NİŞANCI mah 1.SİRKECİ ÇIKMAZI, ABDURRAHMAN ŞEREFBEY, AHMET ÇELEBİ, ALACA TEKKE, ARAKİYECİ CAMİİ, AŞHANE, NAZPERVER, SİRKECİ, TAKKECİ ÇEŞMESİ sk bölgelerinde 21/06/2021 09:00:00 - 21/06/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4174356

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-SAKARYA mah 1.MERDİVENLİ, 2.CİHAN, 3.LALE, BATTALGAZİ, BEŞİRGAZİ, GÜNTEPE, KARTOPU, KUYU, MİMARSİNAN, İKİKÖŞELİ, ŞADAN sk bölgelerinde 21/06/2021 09:00:00 - 21/06/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4184220

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKPINAR mah 1.MERİÇ, BEYŞEHİR, EBER, GEZEGEN, GÖKSU, GÜLLÜK, KARASU, MANYAS, SUNGURBEY, SUSURLUK , TUZLA sk bölgelerinde 21/06/2021 09:30:00 - 21/06/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 4182133

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah ADNAN MENDERES VATAN, AKDENİZ, HAKPEREST, HAKPEREST ARALIĞI, HALICILAR, HİSSEDAR, VATANDAŞ, YARAN, ÖKSÜZCE HATİP, İKİZ KARDEŞLER, ŞAİR FUZULİ sk bölgelerinde 21/06/2021 10:00:00 - 21/06/2021 14:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4184160

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-DEMİRTAŞ mah KEPENEKÇİ SABUNHANESİ sk / RÜSTEMPAŞA mah RAGIP GÜMÜŞPALA sk / SARIDEMİR mah RAGIP GÜMÜŞPALA sk bölgelerinde 21/06/2021 10:00:00 - 21/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

NO: 4185604

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 558., 561/3. sk bölgelerinde 21/06/2021 10:00:00 - 21/06/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN

NO: 4181520

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah ATATÜRK, PAPATYA, ÇİNÇİNDERE sk / SANAYİ mah ATATÜRK, AYDIN, DİŞBUDAK, KARAAĞAÇ, SAMİ PAŞA, SELVİLİ, TÜMER, VEHBİBEY sk bölgelerinde 21/06/2021 00:00:00 - 21/06/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4185607

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah AYAZMA, MERVE, SEFALI sk bölgelerinde 21/06/2021 09:00:00 - 21/06/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

NO: 4167102

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ORTABAYIR mah EVLİYA, HİKAYE, KADER, MAYIS, MAYIS ÇIKMAZI, NİSAN, SANTRAL, SİVAS sk bölgelerinde 21/06/2021 09:00:00 - 21/06/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4177167

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah DEMİRCİ, DİLAVER, FERMAN, HASDAL, YAKACIK, YAZGI, ÇAĞRI sk bölgelerinde 21/06/2021 09:00:00 - 21/06/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4177181

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah BALCI, BALMUMU, BALÖZÜ, BASKIN, BAYRAKTAR, BURÇİN, BİLLUR sk bölgelerinde 21/06/2021 10:00:00 - 21/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4177187

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah BAYRAKTAR, BEDEN, BİLGİÇ, MELİK sk / ŞİRİNTEPE mah BAYRAKTAR sk bölgelerinde 21/06/2021 10:00:00 - 21/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4177189

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇAĞLAYAN mah YAYLA, ÇAYIRBAŞI sk bölgelerinde 21/06/2021 12:30:00 - 21/06/2021 15:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

NO: 4167135

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah 4.KARTAL sk bölgelerinde 21/06/2021 10:00:00 - 21/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4167123

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 1.GÜVEN, 1.SEFA, ARDAHAN, BİGA, CENK, ERLER, YÜCEL, İKİZLER sk bölgelerinde 21/06/2021 10:00:00 - 21/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4167124

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah CAMİALTI, HUZUR, PINARBAŞI sk bölgelerinde 21/06/2021 10:00:00 - 21/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

NO: 4184303

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ÇİFTALAN mah AKÇAAĞAÇ , GÜZ , MASAL , TOMRUK, YEŞİLOVA sk // SARIYER ilce MERKEZ-GÜMÜŞDERE mah AKÇAY, AMBAR , ARZU ÇIKMAZI, AYCAN ÇIKMAZI, AĞAÇKAKAN, BALCI ÇIKMAZI, BAYRAKTAR, BESTEGÜL, BESTEKAR, BEZİRGAN, BULGUR, ENGİN, EĞİTİM, GÜLSEREN, GÜLSÜM ÇIKMAZI, GÜMÜŞDERE, HATİP, KARLI ÇIKMAZI, KEMERBURGAZ., KIVILCIM, KIYI, KOMŞU ÇIKMAZI, KOSOVA, LEYLEK ÇIKMAZI, MARANGOZ, NEFER, OZANLAR, PINARBAŞI, PIRILTI, SANCAKTAR, SARI ÇİÇEK, SERGİ, SUNA, TATLIPINAR, TAŞHAN, UZUNOLUK, UĞUR, YAPRAK, YÖRÜK, ÇİSE, ÖZEN, ÜMİT ÇIKMAZI, ŞENLİK, ŞUBAT sk / KISIRKAYA mah BORDA FENERİ, DENİZ ALASI, DENİZATI, KISIRKAYA, KURU DERE, KÜPEŞTE, KİREMİTHANE, MERSİN BALIĞI, MUTLU., TAHLİSİYE, USTURMAÇ, ÇAPA, İNCEKUM sk bölgelerinde 21/06/2021 09:00:00 - 21/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4189317

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah USKUMRU sk bölgelerinde 21/06/2021 09:00:00 - 21/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4183560

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-RUMELİ HİSARI mah 6., ASLIHAN ÇIKMAZI, BADEM, BALLICA ÇIKMAZI, KARANFİL ÇAYI, KORE OKUL ALTI, RUMELİ HİSARI CAMİ, SELVİLİ, SEVGİ, TÜRKAN ŞORAY sk bölgelerinde 21/06/2021 09:00:00 - 21/06/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4184311

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah AKKAVAK, ARIKÖY HANIMELİ, ARIKÖY IHLAMUR, ARIKÖY ILGIN, ARIKÖY MİNE, ARIKÖY NİLÜFER, ARIKÖY ORKİDE, ARIKÖY SEDİR, ARIKÖY ÇAM, DİDİM, GÜMÜŞSUYU, MAÇKA, NİLÜFER., TAŞKIŞLA, ÇAM sk bölgelerinde 21/06/2021 09:00:00 - 21/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4184308

ISTANBUL SARIYER ilce -USKUMRUKÖY mah sk İSTANBUL SARIYER ilce -USKUMRUKÖY mah sk bölgelerinde 21/06/2021 09:00:00 - 21/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4184315

İSTANBUL SARIYER ilce -USKUMRUKÖY mah sk bölgelerinde 21/06/2021 09:00:00 - 21/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4182220

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR PAŞA mah KUŞDİLİ ÇIKMAZI, ÇUVALCI sk / PTT EVLERİ mah ASİ NEHRİ, ATLAS, AYHAN ARARAT, BAHÇEKÖY, BERKANT, BONCUK, BİLMİŞ ÇIKMAZI, HOŞDERE ÇIKMAZI, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN, KEMAL PAŞA, LALECİ, MANOLYA ÇİÇEĞİ, PTT EVLERİ CAMİ, PTT PARK, YAVUZ SELİM, ZÜBEYDE HANIM OKULU, ÖZBÜLBÜL, ŞEHİT SEDAT BAKACAK sk bölgelerinde 21/06/2021 09:30:00 - 21/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

NO: 4183512

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah RUMELİ, RÜZGARLI BAHÇE, SAKARYA, SAVCI BEYLER, TERAKKİ, YÜCEDAĞ sk bölgelerinde 21/06/2021 09:00:00 - 21/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4184054

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah BARBAROS HAYRETTİN PAŞA, DOĞANBAYIR, KASAPOĞLU, KENAN, KUVAYİ MİLLİYE, SAKİN EFENDİ, SUATLAR, ULUHAN sk bölgelerinde 21/06/2021 10:00:00 - 21/06/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ

NO: 4176926

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KEÇECİ PİRİ mah BAHÇELER ÜSTÜ, FLORYA sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MERKEZ mah FERİKÖY FIRIN, İYİNİYET sk bölgelerinde 21/06/2021 09:00:00 - 21/06/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4176927

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah NAKİYE ELGÜN, İZZETPAŞA sk / MERKEZ mah İZZETPAŞA sk bölgelerinde 21/06/2021 14:00:00 - 21/06/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

NO: 4176926

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KEÇECİ PİRİ mah BAHÇELER ÜSTÜ, FLORYA sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MERKEZ mah FERİKÖY FIRIN, İYİNİYET sk bölgelerinde 21/06/2021 09:00:00 - 21/06/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4176927

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah NAKİYE ELGÜN, İZZETPAŞA sk / MERKEZ mah İZZETPAŞA sk bölgelerinde 21/06/2021 14:00:00 - 21/06/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU

NO: 4188511

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 101., 102., 102/1., 103., 103/1., 103/2., 103/3., 103/5., 103/6., 103/A, 103/B, 103/C, 103/D, 105/2., 125., 131., 132., 133., 134., 135., 310., CAHİT BAYRAM, SEMİHA ŞAKİR sk / TELSİZ mah 101., BALIKLI YOL, FESLEĞEN, LEYLAK, MENEKŞE, SÜMBÜL sk / VELİEFENDİ mah G/2. sk bölgelerinde 21/06/2021 10:00:00 - 21/06/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4188549

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 114/1., 121., 122., 124., 75/11., 75/2., 75/9. sk / SEYİTNİZAM mah DEMİRCİLER SİTESİ 2. sk / ÇIRPICI mah 301., 75/10., 75/2., MODABAĞ, MODABAĞ 1, MODABAĞ 2, MODABAĞ 3, MODABAĞ 4, MODABAĞ 5, MODABAĞ 6, MODABAĞ 7, MODABAĞ 8, MODABAĞ 9, RÜSTEM BALKAN, YEŞİLYOL F ARA sk bölgelerinde 21/06/2021 11:00:00 - 21/06/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.