Ziya Selçuk, 2020-2021 yılı eğitim öğretim yılının son döneminde de karnelerin dijital ortamda verileceğini bildirmişti. Bu kapsamda toplam 18 milyon öğrenci e-okul sistemi üzerinden karnelerini bugün aldı. Ancak karnelerin dağıtılması kafalarda soru işaretlerine yol açtı. Çünkü bakanlıktan yapılan açıklamada karnelerin 18 Haziran'da verileceği ancak okulların 2 Temmuz'a kadar açık olacağı belirtilmişti. İşte 21 Haziran Pazartesi günü okul var mı 2021? 21 Haziran'da ders işlenecek mi? sorularının yanıtları.

21 HAZİRAN PAZARTESİ GÜNÜ OKUL VAR MI 2021?

Milli Eğitim Bakanlığı, 21 Haziran - 2 Temmuz tarihlerinde okullarda öğrencilerin ihtiyaçlarına göre etkinliklerin gerçekleştirileceğini açıkladı.

Buna göre bu tarihlerde okul öncesi, ilkokul ve ortaokullarda öğrencilerin ihtiyaçlarına göre akademik, fiziksel, sosyal-duygusal, kültürel ve sportif alanlarda etkinlikler yapılacak.

Liselerin katıldığı sorumluluk ve mazeret sınavları da 2 Temmuz'a kadar tamamlanacak. DYK kursları ile 12. sınıflara yönelik rehberlik faaliyetlerine de devam edilecek.

Uzaktan eğitim sürecinde lise öğrencilerinin daha fazla desteklenmesine ihtiyaç duyulduğu belirlenen sosyal, sportif ve kültürel etkinliklerde dahil tüm alanlarda eğitim ve öğretim faaliyetleri planlanacak.

21 HAZİRAN'DA DERS İŞLENECEK Mİ?

21 Haziran - 2 Temmuz tarihlerinde etkinliklere katılım zorunlu olmayacak. Öte yandan aynı tarihler aralığında Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) telafi eğitimi programına https://telafidebendevarim.meb.gov.tr adresinde üzerinden başvuru yapılabilecek.

Telafi eğitim ise yüz yüze 5 Temmuz – 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

''* Karnelerinizi 18 Haziran’dan itibaren e-Okul’dan, 2 Temmuz’dan itibaren ise okullarınızdan basılı olarak alabilirsiniz.

* Bu yıl “telafi” kapsamında 31 Ağustos’a kadar okullarımız açık olacak. Bekliyoruz…

* Destekleme programı için 1-8. sınıf öğrencilerimize çalışma kitapları, 1-4. sınıf öğrencilerimize tamamlayıcı çalışma yaprakları hazırladık. Bu yıl da ilkokul öğrencilerimizi “Arkadaş” kitaplarıyla buluşturacağız; merak etmesinler ödev değil.

* Öğrencilerimiz, yaz boyu Aile ve Sosyal Hizmetler, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm, Sağlık, İçişleri Bakanlıklarımız ile belediyelerin tesislerinden ücretsiz yararlanabilecek.''