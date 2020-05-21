Aralık ayının sonlarına doğru Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kısa sürede dünyaya hızla yayılırken 11 Mart'ta ülkemizde de ilk vaka tespit edildi. Diğer ülkeler gibi kısa sürede hızlı bir şekilde tüm ülkeye yayılan koronavirüs salgını Mayıs ayında alınan tedbirler ve vatandaşların 'Evde kal' çağrılarına uymasıyla kontrol altına alındı. Salgın ne kadar kontrol altına alınmış olsa da salgının devam etmesi nedeniyle vatandaşlar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından günlük olarak açıkladığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun verilerini araştırıyor. Bu doğrultuda 21 Mayıs Koronavirüs Tablosu | İstanbul, Ankara koronavirüs haritası konusu internet arama motorlarında araştırılıyor. İşte detaylar...

21 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs salgının Türkiye'deki son durumuna ilişkin günlük olarak paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verileri açıklandığı anda haberimiz güncellenecektir.

20 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 20 bin 838 test yapıldı ve 972 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 23 hasta vefat etti, 1092 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 696 bin 355, vaka sayısı 152 bin 587 ve vefat sayısı 4 bin 222 oldu.

Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 877, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 445 ve iyileşen hasta sayısı 113 bin 987 olarak kayıtlara geçti.

BAKAN KOCA'DAN DEĞERLENDİRME

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Vaka sayımız 1000'in altına düştü. Kaybettiğimiz hasta sayısı bugün de azaldı. Virüsle artık şartları değiştirerek, daha özgür mücadele edeceğiz. Yeni hayat tarzımız; kontrollü sosyal hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu; maske ve 1,5 metre sosyal mesafe " ifadelerini kullandı.

DÜNYADA SON DURUM

Tüm dünyanın yoğun olarak küresel bir mücadele sürdüğü Kovid-19'un bulaştığı kişi sayısı dünya genelinde 5 milyon 101 bin 473’e ulaştı.

Dünyanın önde gelen istatistik bilgilerinin paylaşıldığı "Worldometer" internet sitesine göre Kovid-19 salgını nedeniyle dünyada hayatını kaybedenlerin sayısı 324 bin 970 kişi salgını atlatarak sağlığına kavuşan kişi sayısı ise 329 bin 903 kişi kişi oldu.

SALGININ MERKEZİ ABD OLDU

ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 1 milyon 593 bin 39 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 94 bin 941 kişi öldü.

VAKA SAYISI 20 BİNİN ÜZERİNDE OLAN ÜLKELER

Worldometer internet sitesinde vaka sayıları 20 binden fazla olan ülkeler şöyle sıralandı:

"Rusya (317 bin 554), Brezilya (293 bin 357), İspanya (279 bin 524), İngiltere (248 bin 293), İtalya (227 bin 364), Fransa (181 bin 575 ), Almanya (178 bin 531), Türkiye (152 bin 587), İran (126 bin 949), Hindistan (112 bin 442), Peru (104 bin 20), Çin (82 bin 967), Kanada (80 bin 142), Suudi Arabistan (62 bin 545), Meksika (56 bin 594), Belçika (55 bin 983 ), Şili (53 bin 617), Pakistan (48 bin 91), Hollanda (44 bin 447), Katar (37 bin 97), Ekvador (34 bin 854), Belarus (32 bin 426), İsveç (31 bin 523 ), İsviçre (30 bin 658), Singapur (29 bin 812), Portekiz (29 bin 660), Bangladeş (26 bin 738), Birleşik Arap Emirlikleri (26 bin 4) ve İrlanda (24 bin 315) ."

VAKA SAYISI 20 BİNİN ÜZERİNDE OLAN ÜLKELERDE CAN KAYIPLARI

Bu ülkelerdeki can kayıpları ise şu şekilde kaydedildi:

"İngiltere 35 bin 704, İtalya 32 bin 330, Fransa 28 bin 132, İspanya 27 bin 888, Brezilya 18 bin 894, Belçika 9 bin 150, Almanya 8 bin 270, İran 7 bin 183, Meksika 6 bin 90, Kanada 6 bin 31, Hollanda 5 bin 748, Çin 4 bin 634, Türkiye 4 bin 222, İsveç 3 bin 831, Hindistan 3 bin 438, Rusya 3 bin 99, Peru 3 bin 24, Ekvador 2 bin 888, İsviçre 1892, İrlanda 1571, Portekiz 1263, Pakistan 1017, Şili 544, Bangladeş 386, Suudi Arabistan 339, Birleşik Arap Emirlikleri 233, Belarus 179, Singapur 22 ve Katar 16."