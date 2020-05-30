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  3. 21 yaşındaki genç, motoruyla seyir halindeyken infaz edildi

21 yaşındaki genç, motoruyla seyir halindeyken infaz edildi

Samsun'un İlkadım ilçesinde 21 yaşındaki genç, motorla seyir halindeyken kendisini takip eden kimliği belirsiz kişilerin pompalı tüfekle ateşi sonucu öldürüldü. Olayı haber alan yakınları talihsiz genci o halde görünce sinir krizi geçirdi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde 21 yaşındaki Furkan Demircan motor ile seyir halindeyken kendisini otomobille takip eden kişilerin pompalı tüfekle ateşi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. 

Olay, Liman Mahallesi Nebiler Caddesi üzerinde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 21 yaşındaki Furkan Demircan 55 LJ 922 plakalı motosiklet ile seyir halindeyken kendisini takip eden otomobilden pompalı tüfekle açılan ateş sonucu vuruldu.

21 yaşındaki genç motoruyla seyir halindeyken infaz edildi

ÇÖP KAMYONUNUN ÖNÜNE DÜŞTÜ

Ağır yaralanan genç karşıdan gelen çöp kamyonunun önüne düştü. Silahlı saldırganlar otomobille kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekipleri yaptıkları kontrolde Furkan Demircan'ın tüfekle vurularak öldüğünü tespit etti.

21 yaşındaki genç motoruyla seyir halindeyken infaz edildi

GENCİN YAKINLARI ZOR ZABDEDİLDİ

Durumu haber alan Furkan Demircan'ın yakınları olay yerine geldi. Öldürülen gencin yakınlarının feryatları yürekleri dağladı. Polis gencin yakınlarını güçlüklü zabdetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

21 yaşındaki genç motoruyla seyir halindeyken infaz edildi

21 yaşındaki genç motoruyla seyir halindeyken infaz edildi

Gündem Editörü

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