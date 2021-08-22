22 Ağustos 2021 Pazar TRT 2 yayın akışı | Kon-Tiki TRT 2'de
TRT 2'de bugün ne olduğu merak ediliyor. 06.00'da Nakkaşın Fırçası ekranda olurken akşam yabancı sinema Kon-Tiki izleyici karşısına çıkıyor. İşte 22 Ağustos 2021 Pazar TRT 2 yayın akışı...
TRT 2'de bugün ne var? Saat 07:00'da Karalama Defteri ekranda olurken 15:30'da sevilen program Yılmaz Erdoğan İle Öğrence izleyici karşısına çıkıyor. Akşam 21:30'da ise Yabancı Sinema Kon-Tiki TRT 2 ekranında oluyor. İşte 22 Ağustos 2021 Pazar TRT 2 yayın akışı...
22 AĞUSTOS 2021 PAZAR TRT 2 YAYIN AKIŞI
04:58 İstiklal Marşı
05:00 Sinema +
05:45 Dünya Müzik Gelenekleri
06:00 Nakkaşın Fırçası
06:30 Tiyatro Dünyası
07:00 Karalama Defteri
07:30 Belgesel : Yücel Çakmaklı
09:30 Yeryüzleri
09:45 Western: Şafakta Ölüm (Rage at Dawn)
11:30 Evliya Çelebi
12:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar
13:00 Belgesel: Para
13:30 Luzern 2019: Rahmaninov Konseri (Lucerne Festival 2019: Chailly Conducts Rachmaninoff)
15:30 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence
16:30 Muasır
17:00 Sinema +
17:45 Aramızda Müzik Var
18:30 Anadolu Arkeolojisi
19:00 Koleksiyoner
19:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri
20:00 Sarayın Lezzetleri
20:30 Tarihin Ruhu
21:00 Fotoğraflar
21:15 Film Önü
21:30 Yabancı Sinema: Kon-Tiki
23:30 Film Arkası