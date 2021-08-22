22 Ağustos 2021 Pazar TRT 2 yayın akışı | Kon-Tiki TRT 2'de

TRT 2'de bugün ne var? Saat 07:00'da Karalama Defteri ekranda olurken 15:30'da sevilen program Yılmaz Erdoğan İle Öğrence izleyici karşısına çıkıyor. Akşam 21:30'da ise Yabancı Sinema Kon-Tiki TRT 2 ekranında oluyor. İşte 22 Ağustos 2021 Pazar TRT 2 yayın akışı...

22 AĞUSTOS 2021 PAZAR TRT 2 YAYIN AKIŞI

04:58 İstiklal Marşı

05:00 Sinema +

05:45 Dünya Müzik Gelenekleri

06:00 Nakkaşın Fırçası

06:30 Tiyatro Dünyası

07:00 Karalama Defteri

07:30 Belgesel : Yücel Çakmaklı

09:30 Yeryüzleri

09:45 Western: Şafakta Ölüm (Rage at Dawn)

11:30 Evliya Çelebi

12:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar

13:00 Belgesel: Para

13:30 Luzern 2019: Rahmaninov Konseri (Lucerne Festival 2019: Chailly Conducts Rachmaninoff)

15:30 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence

16:30 Muasır

17:00 Sinema +

17:45 Aramızda Müzik Var

18:30 Anadolu Arkeolojisi

19:00 Koleksiyoner

19:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

20:00 Sarayın Lezzetleri

20:30 Tarihin Ruhu

21:00 Fotoğraflar

21:15 Film Önü

21:30 Yabancı Sinema: Kon-Tiki

23:30 Film Arkası