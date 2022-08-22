Sevilen diziler hafta içi her gün televizyonda yayınlanmaya devam ediyor. Bununla birlikte izleyici, hangi dizilerin hangi gün yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 22 Ağustos 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

22 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI: BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? | BUGÜN TV'DE NE VAR?

22 AĞUSTOS PAZARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Medcezir

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Erkenci Kuş

16.00 Star Market

18.40 Star Haber

20:00 Eyvah Eyvah 3

22 AĞUSTOS PAZARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 Masterchef Türkiye

13:30 Paylaş Benimle

15:00 Paylaş Benimle

17.15 Masterchef Türkiye

20:00 Masterchef Türkiye

22 AĞUSTOS PAZARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Güneşin Kızları

13:00 Magazin D Yaz

14:00 Küçük Ağa

16:00 Ece Üner ile Susma

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Aşkın Tarifi

22 AĞUSTOS PAZARTESİ FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

11.00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Küçük Yalanlar

22:15 Sesinde Aşk Var

22 AĞUSTOS PAZARTESİ ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Bir Zamanlar Çukurova

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Sümela'nın Şifresi

16:00 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kalp Yarası

22 AĞUSTOS PAZARTESİ SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Bu Sabah

11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

22 AĞUSTOS PAZARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:45 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

06:55 Kalk Gidelim

10:45 Tozkoparan İskender (Altyazılı)

12:25 Gönül Dağı (Altyazılı)

15:35 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Seksenler (Altyazılı)