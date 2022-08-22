22 Ağustos 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

İzleyiciler, hangi dizilerin hangi gün yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında 22 Ağustos 2022 Pazartesi günü televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var? İşte ayrıntılar...

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22 Ağustos 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

Sevilen diziler hafta içi her gün televizyonda yayınlanmaya devam ediyor. Bununla birlikte izleyici, hangi dizilerin hangi gün yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 22 Ağustos 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

28 Şubat 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

22 AĞUSTOS PAZARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Medcezir
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Erkenci Kuş
16.00 Star Market
18.40 Star Haber
20:00 Eyvah Eyvah 3

28 Şubat 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

22 AĞUSTOS PAZARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 Masterchef Türkiye
13:30 Paylaş Benimle
15:00 Paylaş Benimle
17.15 Masterchef Türkiye
20:00 Masterchef Türkiye

28 Şubat 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

22 AĞUSTOS PAZARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Güneşin Kızları
13:00 Magazin D Yaz
14:00 Küçük Ağa
16:00 Ece Üner ile Susma
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Aşkın Tarifi

28 Şubat 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

22 AĞUSTOS PAZARTESİ FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat
11.00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Küçük Yalanlar
22:15 Sesinde Aşk Var

28 Şubat 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

22 AĞUSTOS PAZARTESİ ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Bir Zamanlar Çukurova
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Sümela'nın Şifresi
16:00 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kalp Yarası

28 Şubat 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

22 AĞUSTOS PAZARTESİ SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Bu Sabah
11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show

28 Şubat 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

22 AĞUSTOS PAZARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:45 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
06:55 Kalk Gidelim
10:45 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
12:25 Gönül Dağı (Altyazılı)
15:35 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Seksenler (Altyazılı)

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