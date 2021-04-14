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22 Haziran 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

22 Haziran 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? 22 Haziran 2021 Salı maç programı başlığı oynanacak olan futbol maçları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte maç programı...

22 Haziran 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı yaz aylarında oynanan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 22 Haziran 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

22 HAZİRAN 2021 SALI BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

22 Haziran 2021 Salı gününde  birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...


18:30
Torpedo Kutaisi - Dinamo Batum
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube, Bilyoner TV

19:00
Aalesund - Stjordals Blink
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV

19:00
Asane - Sandnes
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV

19:00
Bryne - KFUM Oslo
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV

19:00
Grorud - Start
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV

19:00
Jerv - Strommen
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV

19:00
Ranheim - Raufoss
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV

19:00
Ull Kisa - Fredrikstad
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV

19:30
Dila Gori - Shukura Kobuleti
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga YoutubeBilyoner TV

20:00
Moritanya - Yemen
FIFA Arab Cup
FIFA Youtube

21:00
Ham Kam - Sogndal
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV

22:00
Hırvatistan - İskoçya
UEFA Euro 2020
TRT Spor

22:00
Çekya - İngiltere
UEFA Euro 2020
TRT 1
 

Tayfun Altuntaş
Editör
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