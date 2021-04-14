22 Haziran 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı yaz aylarında oynanan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 22 Haziran 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

22 HAZİRAN 2021 SALI BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

22 Haziran 2021 Salı gününde birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...



18:30

Torpedo Kutaisi - Dinamo Batum

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube, Bilyoner TV



19:00

Aalesund - Stjordals Blink

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



19:00

Asane - Sandnes

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



19:00

Bryne - KFUM Oslo

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



19:00

Grorud - Start

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



19:00

Jerv - Strommen

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



19:00

Ranheim - Raufoss

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



19:00

Ull Kisa - Fredrikstad

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



19:30

Dila Gori - Shukura Kobuleti

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga YoutubeBilyoner TV



20:00

Moritanya - Yemen

FIFA Arab Cup

FIFA Youtube



21:00

Ham Kam - Sogndal

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



22:00

Hırvatistan - İskoçya

UEFA Euro 2020

TRT Spor



22:00

Çekya - İngiltere

UEFA Euro 2020

TRT 1

