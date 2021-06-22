İstanbul ve Ankara'da çeşitli ilçelerde 22 Haziran Salı günü sabah saatlerinden itibaren sular kesildi. Sabahın erken saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan İstanbullular ve Ankaralılar internet arama motorlarında Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? şeklinde araştırmalar yağmaya başladı. İşte İSKİ, ve ASKİ tarafından konuya ilişkin açıklama.

22 HAZİRAN 2021 SALI İSTANBUL VE ANKARA'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!

İstanbul: Arnavutköy, Gaziosmanpaşa

Ankara: Mamak, Keçiören

İSTANBUL VE ANKARA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSTANBUL 22 HAZİRAN 2021 SALI

*İlçe : Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler : Bolluca Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 22.06.2021 06:51

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.6.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir

*İlçe : G.O.Paşa

Etkilenen Mahalleler : Karadeniz Mah,Barbaros Hayrettin Paşa Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 22.06.2021 07:10

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.6.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ANKARA 22 HAZİRAN 2021 SALI

MAMAK

Arıza Tarihi: 22.06.2021 08:30:00

Tamir Tarihi: 22.06.2021 20:00:00

Detay: Mamak ilçesi çağlayan mahallesi Tıp fakültesi caddesi içinde Su inşaat daire başkanlığı tarafından yapımı devam eden Q1400 Çelik boru hattı ana iletim hattına engel teşkil eden Q 300 lük Duktil boru içme suyu şebeke hattı 22.06.2021salı günü 08.00 ile 20.00saatleri arasında su kesintisi yapılmıştır

Etkilenen Yerler: Çağlayan. Misket ile Tuzluçayır mahallerin alt kotları

KEÇİÖREN

Arıza Tarihi: 22.06.2021 10:00:00

Tamir Tarihi: 22.06.2021 17:00:00

Detay: Başkanlığımızca ihale edilen Mirsan teknik yapı san. Ve Tiç. A.ş yükleniminde yapımı devam etmekte olan ve yapı denetim Başkanlığımızca yürütülen Çubuk , Akyurt ve Keçiören ilçeleri Asbest ve kullanım ömrünü tamamlamış İçmesuyu şebeke ve iletim Hatları yenilemi işi Kapsamında devam eden yapım işinde Sancaktepe Mahallesi 1599 sokak ve çevresinde yapımı tamamlanan Q-200 duktil boru bağlantı imalatının yapılması kapsamında su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Sancaktepe Mahallesi ve Şehit Kubilay Mahallesi nin Bir kısmı