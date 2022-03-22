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  3. 22 Mart 2022 Salı spor manşetleri | Beşiktaş'ın yeni hocası belli oluyor!

22 Mart 2022 Salı spor manşetleri | Beşiktaş'ın yeni hocası belli oluyor!

Son günlerde siyah-beyazlı ekipte gündeme gelen hoca değişikliğinde son aşamaya ulaşıldı. Yönetim karar verecek. İşte 22 Mart 2022 Salı spor manşetleri...

22 Mart 2022 Salı spor manşetleri | Beşiktaş'ın yeni hocası belli oluyor! 1134