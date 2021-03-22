22 Mart Pazartesi ATV Yayın Akışı |Maraşlı yeni bölümüyle ATV'de
ATV 22 Mart 2021 Pazartesi yayın akışında neler var? ATV' de güne "Müge Anlı ile Tatlı Sert" ile başlarken, akşam ise fenomen dizi " Maraşlı" yeni bölümüyle saat 20.00'da izleyici karşısında olacak. İşte ATV yayın akışı...
22 Mart 2021 Pazartesi Yayın Akışı nedir? Bugün ATV ekranlarında hangi diziler var? Güne " Kahvaltı Haberleri" ile başlarken, hemen ardından "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programı yayınlanacak. Akşam ise "Maraşlı" dizisi yeni bölümü ile ekranlarda yerini alacak... Peki, ATV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? ATV 22 Mart 2021 Pazartesi Yayın Akışı...
ATV 22 MART 2021 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Maraşlı
MARAŞLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Aziz kalp krizi geçirmesinden dolayı hastanede yatar ancak durumu iyiye gider. İntikam almak isteyen Necati, hastanede Mahur ve Maraşlı arasındaki duygusal bağı fark eder. Mahur, abisi bildiği Necati'ye açılır ve Necati'de bu konuda Mahur'u, yüreklendirir. Necati'nin bu konuda bir plan vardır.
Savaş, hastanenin önüne gelmiştir ve İlhan'la 'polise ihbar etme' mevzusunu konuşurlar. İlhan uyuşturucu satacağına ölmeyi göze almıştır. Savaş, İlhan'a elinde işine yarayacak fotoğraflar olduğundan bahseder. İlhan tehdit karşısında ne yapacağını bilemez ve dönüşü olmayan bir yola adım atar.
Sami'nin adamları, Mahur ve Maraşlı'ya pusu kurar. Ellerinden kaçmayı başaran ikiliden Mahur vurulmuştur. Maraşlı, çok kan kaybeden Mahur'u kurtarmak adına Sami ile pazarlık yapmak zorunda kalır.