22 Mart Pazartesi Fox TV Yayın Akışı |Yasak Elma yeni bölümüyle FOX'ta

22 Mart 2021 Pazartesi FOX TV yayın akışı nedir? Bugün FOX TV ekranlarında hangi dizi ve programlar var? Gündüz kuşağında "Zuhal Topal'la Sofrada" yer alırken, akşam ise heyecanla beklenen dizi "Yasak Elma" yeni bölümüyle seyirci karşısında olacak. Peki FOX TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 22 Mart 2021 Pazartesi yayın akışı...

FOX TV 22 MART 2021 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 Aşk Yeniden

14:00 Temizlik Benin İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Yasak Elma

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Hasan Ali’nin evinde yaşananların ardından Yıldız’ın Cansu’yu öğrenmesi herkesin evin gündemi olur. Hasan Ali, gelini Yıldız ile Çağatay’ın arasını düzeltmeye çalışırken, Şahika'da bu konuda bir şeyler düşünmektedir. Tüm bunlar olurken diğer yanda ise kaybedecek hiçbir şeyi kalamayan Cansu vardır. Cansu intikam almak için ne plan yapmıştır.

Gelen ani telefon ise Yıldız'ın başına gelen kötü haberin müjdecisidir. Yıldız'a ne oldu?