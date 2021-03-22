22 Mart Pazartesi Fox TV Yayın Akışı |Yasak Elma yeni bölümüyle FOX'ta
FOX TV 22 Mart 2021 Pazartesi yayın akışı hakkında detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. Gündüz kuşağında "Zuhal Topal'la Sofrada" yer alırken, günün ikinci yarsında ise "Yasak Elma" dizisi yeni bölümüyle seyirci karşısında olacak. İşte FOX TV 22 Mart 2021 Pazartesi yayın akışı...
22 Mart 2021 Pazartesi FOX TV yayın akışı nedir? Bugün FOX TV ekranlarında hangi dizi ve programlar var? Gündüz kuşağında "Zuhal Topal'la Sofrada" yer alırken, akşam ise heyecanla beklenen dizi "Yasak Elma" yeni bölümüyle seyirci karşısında olacak. Peki FOX TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 22 Mart 2021 Pazartesi yayın akışı...
FOX TV 22 MART 2021 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:45 Aşk Yeniden
14:00 Temizlik Benin İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Yasak Elma
YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Hasan Ali’nin evinde yaşananların ardından Yıldız’ın Cansu’yu öğrenmesi herkesin evin gündemi olur. Hasan Ali, gelini Yıldız ile Çağatay’ın arasını düzeltmeye çalışırken, Şahika'da bu konuda bir şeyler düşünmektedir. Tüm bunlar olurken diğer yanda ise kaybedecek hiçbir şeyi kalamayan Cansu vardır. Cansu intikam almak için ne plan yapmıştır.
Gelen ani telefon ise Yıldız'ın başına gelen kötü haberin müjdecisidir. Yıldız'a ne oldu?