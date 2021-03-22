22 Mart Pazartesi Show TV Yayın Akışı |Çukur yeni bölümüyle Show'da

22 Mart 2021 Pazartesi TV yayın akışı nasıl? Bugün Show TV ekranlarında hangi diziler, filmler ve programlar var? Gündüz kuşağında "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" adlı programı yer alırken, akşam ise fenomen dizi "Çukur" yeni bölümüyle izleyici karşısında olacak. Show TV ekranlarında başka hangi program ve dizi ve filmler var? İşte 22 Mart 2021 Pazartesi yayın akışı...

SHOW TV 22 MART 2021 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI

08:00 Kendine İyi Bak

09:45 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11:30 Yeni Gelin

12:30 Adını Feriha Koydum

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Çukur

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yamaç Efsun'un normale dönmesi ve yan yana olmalarının tadını çıkarması için elinden geleni yapar. Ancak Yamaç, Efsun'u gerçekten kurtarabildi mi merak konusu oldu.

Öte yandan Vartolu'nun oğlunun sünnet düğünü yaşanırken, düğüne Yamaç ve Cumali'nin gelmesi herkesi heyecanlandırır.

Tüm kardeşlerin tekrar bir araya gelmesi ve yüzlerinin gülüyor olması aralarındaki soğukluğun sona erecek mi sorusu akıllarda oluştu. Tüm bunların yanı sıra amca ve Yamaç'ın aralarında gerilimin giderek yükselmesi ise dikkatlerden kaçmadı.