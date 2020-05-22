22 Mayıs 2020 Resmi Gazete Kararları! Bugün Resmi Gazete'de neler var?

22 Mayıs 2020 Tarihli ve 31134 Sayılı Resmî Gazete yayımlandı mı? Bugünkü Günlük Gazete'de neler var? Hangi yönetmelik ve kararlar yayımlandı?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Astsubay Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Makinist Sınav ve Atama Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/8)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/9)

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 21/05/2020 Tarihli ve 9360-1 Sayılı Kararı

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 21/05/2020 Tarihli ve 9360-2 Sayılı Kararı

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 21/05/2020 Tarihli ve 9362 Sayılı Kararı

DÜZELTME: 4/5/2020 Tarihli ve 2492 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İlgili

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri



22 Mayıs 2020 Resmi Gazete Kararları!