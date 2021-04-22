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22 Nisan market çalışma saatleri | 22 Nisan 2021 marketler kaçta kapanıyor?

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınında artan vaka sayılarına karşı önlem olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kapsayan 3 günlük tam kapanma ilan edildi. Bu kapsamda vatandaşlar, 22 Nisan market çalışma saatleri | 22 Nisan 2021 marketler kaçta kapanıyor? sorularını araştırıyor.

22 Nisan market çalışma saatleri | 22 Nisan 2021 marketler kaçta kapanıyor?

Yeni tip koronavirüs salgınında pozitif vakaların ani ve hızlı yükselişi, kısmi kapanma kararlarıyla dahi kontrol altına alınamazken İçişleri Bakanlığı yetkililerince alınan bir kararla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın cuma gününe denk gelmesi sebebiyle perşembe akşamından başlayacak 82 saatlik tam kapanma uygulanacağı belirtildi. Bununla birlikte vatandaşlar, 22 Nisan market çalışma saatleri | 22 Nisan 2021 marketler kaçta kapanıyor? sorularının cevabını merak ediyor. İşte detaylar...

22 NİSAN MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ 

İçişleri Bakanlığı yetkililerince 81 il valiliğine gönderilen  genelge kapsamında, 22 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak sokağa çıkma yasağının pazartesi günü saat 05.00'e dek süreceği açıklandı. 

22 Nisan market çalışma saatleri | 22 Nisan 2021 marketler kaçta kapanıyor?

22 Nisan günü marketler, kısmi kapanma uygulaması kapsamında alınan karara bağlı olarak saat 18.00'de kapanacak. Zincir marketler hafta içi 10.00 - 18.00 arası hizmet verirken yasak olan günlerde bu saatler 10.00 - 17.00 arasına çekiliyor. 

22 Nisan market çalışma saatleri | 22 Nisan 2021 marketler kaçta kapanıyor?

22 NİSAN 2021 MARKETLER KAÇTA KAPANIYOR?

Yurt genelinde marketler faaliyetlerini 18.00'e dek sürdürürken İstanbul Valiliği tarafından alınan kararla, İstanbul'da zincir marketler ve cadde mağazalarının saat 17.30'a dek faaliyette bulunmasına karar verildi.

22 Nisan market çalışma saatleri | 22 Nisan 2021 marketler kaçta kapanıyor?

Bu kapsamda, 22 Nisan Perşembe günü, 82 saatlik sokağa çıkma yasağının başlamasından önce yapılacak son alışverişlerin saat 18.00'de bitmesi gerekiyor. İstanbul'da ise saat 17.30'a kadar vatandaiların alışverişlerini bitirmesi gerekiyor. 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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