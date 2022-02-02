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  3. 22 yaşındaki model Ece Su Uçkan Kalamış marinada taksi ile denize uçtu! "Mucize kadın hayatta" sözleri ile şok anlarını aktardı!

22 yaşındaki model Ece Su Uçkan Kalamış marinada taksi ile denize uçtu! "Mucize kadın hayatta" sözleri ile şok anlarını aktardı!

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde ünlü model Ece Su Uçkan'ın içinde bulunduğu taksi denize düştü. Uçkan, talihsiz kazanın Kalamış marinada gerçekleştiğini belirterek "Su dolu araçtan canımı nasıl kurtardım bilmiyorum" sözleri ile şok anlarını aktardı.

22 yaşındaki model Ece Su Uçkan Kalamış marinada taksi ile denize uçtu! "Mucize kadın hayatta" sözleri ile şok anlarını aktardı!

Olay dün saat 22.30 sıralarında Kadıköy Kalamış Marina'da meydana geldi.

22 yaşındaki model Ece Su Uçkan, Ahmet Kaya yönetimindeki taksiye bindi. Marina'ya giren Taksi, ilerlerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle denize uçtu.

22 yaşındaki model Ece Su Uçkan Kalamış marinada taksi ile denize uçtu! Mucize kadın hayatta sözleri ile şok anlarını aktardı!

Taksi kısa sürede suyun içine battı. Ece Su Uçkan ve taksi sürücüsü kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Sukan ve taksici yüzerek kıyıya ulaştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan taksi sürücüsü ve Uçkan ifade vermek üzere polis merkezine gitti.

22 yaşındaki model Ece Su Uçkan Kalamış marinada taksi ile denize uçtu! Mucize kadın hayatta sözleri ile şok anlarını aktardı!

"YÜZEREK ÇIKTIK"

Ece Su Uçkan, "Araçla 2,5 metre uçtuk. Suyun altındaydık. Bir anda yüzüp canımızı kurtarmak zorunda kaldık. Ama şu an taksici bey çok iyi ben de çok iyiyim ucuz kurtulduk. Yüzerek çıktık. Zaten su vardı. Direk kapıyı açtığımızda suyun içinden kendimizi kurtarmak zorunda kaldık" dedi.

22 yaşındaki model Ece Su Uçkan Kalamış marinada taksi ile denize uçtu! Mucize kadın hayatta sözleri ile şok anlarını aktardı!​​​​​​​

Ece Su Uçkan, daha sonra sosyal medya hesabından yaşadığı korku dolu anları aktardı. Taksi ise sabah saatlerinde denizden çıkarıldı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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