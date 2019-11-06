22 yıl önce hayatını kaybeden bebekleri başkasının çıktı!

Kazankıran ailesi 1991 yılında çalışmak için Kahramanmaraş'tan Almanya'ya çalışmak için gitti. Orada dünyaya gözlerini açan bebek, henüz 5 aylıkken hayatını kaybetti.

5 AYLIK BEBEK YATAKTAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Kahramanmaraş'ta yaşayan İbrahim (64) ile Hanım Kazankıran (56) çifti, 1991 yılında çalışmak için Almanya'ya gitti. Çiftin 25 Ağustos 1992'de Almanya'da dünyaya gelen "Alişir" adını verdikleri bebekleri, 5 aylıkken yatağından düştü. Çift, çocuklarını Luckes Kranheus Hastanesi'ne götürdü.

BEBEKLERİNİN CENAZESİ 24 GÜN SONRA TESLİM EDİLDİ

3 gün bebeğinin yanında kalan anne Hanım Kazankıran, diğer çocuklarını kontrol etmek için hastaneden ayrıldı. Ertesi gün hastaneye gelen anne, bebeğinin beyin kanaması sonucu ameliyata alındığını öğrendi. Bir süre sonra çocuklarının öldüğü bilgisini alan aileye, bebeklerinin cenazesi 24 gün sonra teslim edildi.

BEBEĞİN MEZARININ BAŞKASI TARAFINDAN SÜSLENMESİ ŞÜPHEYE YOL AÇTI

Bebeklerini defneden aile, normal hayatına döndü. Ancak Hanım Kazankıran, bebeğin mezarının kendileri dışında birinin süslemesi üzerine şüphelenmeye başladı. Kazankıran konu üzerine şunları söyledi:

"Defin sonrası bebeğimin mezarının süslendiğini gördüm. Uzun zaman bu durum devam etti. Bu durumdan şüphelendim. Ardından yasal işlem başlattık. Yapılan DNA testi sonrası mezardaki çocuk bizim çocuğumuz çıkmadı. Bana yardım etsinler ben bir anneyim. Ölüyse diriyse nerede yaşıyorsa bana yardım etsinler.

Eşi ve kendisinin 4 kez DNA testine girdiğini ancak bebeğin kendilerinden olmadığını söyleyen baba İbrahim Kazankıran ise 6 yıldır hukuk mücadelesi verdiklerini ifade etti.