23 haziran 2021 Çarşamba su kesintisi İstanbul: İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Peki İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi var? Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Çeşitli ilçelerde bakım, onarım ve arızadan kaynaklı su kesintileri yaşanmakta. İşte ayrıntılar.

23 HAZİRAN ÇARŞAMBA SU KESİNTİ LİSTESİ İSTANBUL

İSKİ, internet sitesi üzerinden su kesinti listesini paylaştı. Kesinti listesi ile İstanbul'da sular ne zaman gelecek? sorusu da yanıt buldu.

İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İlçe : Pendik

Etkilenen Mahalleler : Orhangazi Mah,Güzelyalı Mah,Esenyalı Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 23.06.2021 09:46

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.6.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Çatalca

Etkilenen Mahalleler : Kestanelik Mah

Arıza Sebebi : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 22.06.2021 21:16

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.6.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.