23 Kasım Pazartesi 2020 yayın akışı | Kanal D, ATV, Star TV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1 yayın akışı

23 Kasım Pazartesi yayın akışı nedir? Bugün hangi diziler var? Pazartesi akşamlarının fenomen olan dizileri 'Yasak Elma' ve 'Çukur' bu hafta var mı? soruları günün erken saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Bizde sizler için 23 Kasım Pazartesi Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, FOX TV, TV8, TRT1 yayın akışı listesini hazırladık..

İşte 23 Kasım Pazartesi Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, FOX TV, TV8, TRT1 yayın akışı…

ATV 23 Kasım Pazartesi Yayın Akışı

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 ATV Gün Ortası

14.00 Beni Bırakma

16.20 Esra Erol'da

19.00 ATV Ana Haber

20.00 Sağ Salim

22.00 Şansımı Seveyim

23.55 Bir Zamanlar Çukurova

KANAL D 23 Kasım Pazartesi Yayın Akışı

07.00 Sihirli Annem

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Zahide Yetiş'le Gelin Görün

13.45 Gelinim Mutfakta

15.45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

18.45 Kanal D Ana Haber

20.00 Bir Annenin Günahı

22.30 Aşk Tesadüfleri Sever

STAR TV 23 Kasım Pazartesi Yayın Akışı

07.00 Mesut Yar ile Bugün

09.45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13.15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Bir Demet Tiyatro

18.40 Star Haber

20.00 Sefirin Kızı



SHOW TV 23 Kasım Pazartesi Yayın Akışı

08.00 Kendine İyi Bak

09.45 Yeni Gelin

11.15 Kalp Atışı

12.45 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu

15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20.00 Çukur

FOX TV 23 Kasım Pazartesi Yayın Akışı

08.00 Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.45 Dostumun Dünyası

14.00 Temizlik Benin İşim

16.00 Zuhal Topal'la Sofrada

19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20.00 Yasak Elma

TV8 23 Kasım Pazartesi Yayın Akışı

06.30 Oynat Bakalım

07.15 8'de Sağlık

08.30 Oynat Bakalım

09.30 Masterchef Türkiye

14.00 Doya Doya Moda

18.15 En Şık Benim

20.00 Masterchef Türkiye

TRT1 23 Kasım Pazartesi Yayın Akışı

05.38 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

05.40 Seksenler

06.35 Acemi Anneler

08.00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09.00 Türkan Hanım'ın Konağı

11.00 Benim Adım Melek

13.40 Fazlası Zarar

15.45 Acemi Anneler

17.15 Seksenler

19.00 Ana Haber

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 Uyanış: Büyük Selçuklu