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23 Kasım Pazartesi 2020 yayın akışı | Kanal D, ATV, Star TV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1 yayın akışı

Yayın akışı ve 23 Kasım Pazartesi bugün hangi diziler var? sorusu internet kullanıcıları tarafından araştırılıyor. Tekrar kısıtlamaların gelmesiyle dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanmasında sorun yaşanacak mı, Kanallarda bugün neler var? Bugün hangi diziler var? gibi sorular trend aramalar arasına girdi. İşte, 23 Kasım Pazartesi Kanal D, ATV, Star TV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1 yayın akışı..

23 Kasım Pazartesi 2020 yayın akışı | Kanal D, ATV, Star TV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1 yayın akışı

23 Kasım Pazartesi yayın akışı nedir? Bugün hangi diziler var?  Pazartesi akşamlarının fenomen olan dizileri 'Yasak Elma' ve 'Çukur' bu hafta var mı? soruları günün erken saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Bizde sizler için 23 Kasım Pazartesi Kanal D, ATV, Star TVShow TV, FOX TV, TV8, TRT1 yayın akışı listesini hazırladık..

İşte 23 Kasım Pazartesi Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, FOX TV, TV8, TRT1 yayın akışı…

18 Kasım yayın akışı | Kanal D, ATV, Star TV, FOX TV, TV8, TRT1 yayın akışı

ATV 23 Kasım Pazartesi Yayın Akışı

08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 ATV Gün Ortası
14.00 Beni Bırakma
16.20 Esra Erol'da
19.00 ATV Ana Haber
20.00 Sağ Salim
22.00 Şansımı Seveyim
23.55 Bir Zamanlar Çukurova

18 Kasım yayın akışı | Kanal D, ATV, Star TV, FOX TV, TV8, TRT1 yayın akışı

KANAL D 23 Kasım Pazartesi Yayın Akışı

07.00 Sihirli Annem
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Zahide Yetiş'le Gelin Görün
13.45 Gelinim Mutfakta
15.45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
18.45 Kanal D Ana Haber
20.00 Bir Annenin Günahı
22.30 Aşk Tesadüfleri Sever

18 Kasım yayın akışı | Kanal D, ATV, Star TV, FOX TV, TV8, TRT1 yayın akışı

STAR TV  23 Kasım Pazartesi Yayın Akışı                                       

07.00 Mesut Yar ile Bugün
09.45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13.15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Bir Demet Tiyatro
18.40 Star Haber
20.00 Sefirin Kızı
 

18 Kasım yayın akışı | Kanal D, ATV, Star TV, FOX TV, TV8, TRT1 yayın akışı

SHOW TV 23 Kasım Pazartesi Yayın Akışı

08.00 Kendine İyi Bak
09.45 Yeni Gelin
11.15 Kalp Atışı
12.45 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu
15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20.00 Çukur

18 Kasım yayın akışı | Kanal D, ATV, Star TV, FOX TV, TV8, TRT1 yayın akışı

FOX TV 23 Kasım Pazartesi Yayın Akışı

08.00 Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.45 Dostumun Dünyası
14.00 Temizlik Benin İşim
16.00 Zuhal Topal'la Sofrada
19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20.00 Yasak Elma

18 Kasım yayın akışı | Kanal D, ATV, Star TV, FOX TV, TV8, TRT1 yayın akışı

TV8 23 Kasım Pazartesi Yayın Akışı

06.30 Oynat Bakalım
07.15 8'de Sağlık
08.30 Oynat Bakalım
09.30 Masterchef Türkiye
14.00 Doya Doya Moda
18.15 En Şık Benim
20.00 Masterchef Türkiye

18 Kasım yayın akışı | Kanal D, ATV, Star TV, FOX TV, TV8, TRT1 yayın akışı

 

TRT1 23 Kasım Pazartesi Yayın Akışı

05.38 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
05.40 Seksenler
06.35 Acemi Anneler
08.00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09.00 Türkan Hanım'ın Konağı
11.00 Benim Adım Melek
13.40 Fazlası Zarar
15.45 Acemi Anneler
17.15 Seksenler
19.00 Ana Haber
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Uyanış: Büyük Selçuklu

Damla Korkmaz
Haber Editörü


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