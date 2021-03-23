23 Mart 2021 Salı Kanal D Yayın Akışı|Hekimoğlu yeni bölümüyle Kanal D'de

KANAL D 23 Mart 2021 Salı yayın akışı nedir? Bugün Kanal D ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında ''Gelinim Mutfakta" programı ekranlara gelecek. Akşam ise "Hekimoğlu" yeni bölümüyle izleyici karşısında olacak. Kanal D ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte KANAL D 23 Mart 2021 Salı yayın akışı...

KANAL D 23 MART 2021 SALI YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Hekimoğlu

HEKİMOĞLU SON BÖLÜM ÖZETİ

Ünlü bir fotoğrafçı Berrak Kerem, stüdyosunda yaptığı bir fotoğraf çekimi esnada inme geçirir. 40’lı yaşlarında uğraşlar sonunda hamile kalmış oluşu, İpek’in Berrak’a kişisel bir yakınlık duymasına sebep olur. Hekimoğlu, İpek’i bu vakaya duygusal yaklaştığı için uyarsa da, İpek’in kimseyi dinlemeye niyeti yoktur. Hem Berrak’ı hem de karnındaki bebeği kurtarmak konusunda kararlıdır. Hekimoğlu düşünce ayrılığı yaşayan İpek vakayı devralır. İpek’in kendisinden vakayı devralmasını fırsat bilen Hekimoğlu, herkesin beklentisinin aksine tatil için tüm hazırlıklarını tamamlar.