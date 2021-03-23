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23 Mart 2021 Salı Show TV Yayın Akışı |Güldür Güldür Show yeni bölümüyle Show'da

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında yer alan Show TV'de bugün yayınlanacak dizileri sizler için derledik. Show TV 23 Mart 2021 Salı gündüz kuşağında "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" yer alırken akşam ise "Güldür Güldür Show" yayınlanacak.

23 Mart 2021 Salı Show TV Yayın Akışı |Güldür Güldür Show yeni bölümüyle Show'da

23 Mart 2021 Salı TV yayın akışı nasıl? Bugün Show TV ekranlarında hangi diziler, filmler ve programlar var? Gündüz kuşağında "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" adlı programı yer alırken, akşam ise fenomen program "Güldür Güldür Show" yeni bölümüyle izleyici karşısında olacak. Show TV ekranlarında başka hangi program ve dizi ve filmler var? İşte 23 Mart 2021 Salı yayın akışı...

23 Mart 2021 Salı Show TV Yayın Akışı |Güldür Güldür Show yeni bölümüyle Show'da

SHOW TV 23 MART 2021 SALI YAYIN AKIŞI

08:30 Ebru Akel'le Kadın İsterse
10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
11:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
12:45 Kalp Atışı
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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