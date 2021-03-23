23 Mart Salı ATV Yayın Akışı |Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümüyle ATV'de

ATV 23 Mart 2021 Salı Yayın Akışı nedir? Bugün ATV ekranlarında hangi diziler var? Güne " Kahvaltı Haberleri" ile başlarken, hemen ardından "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programı yayınlanacak. Akşam ise "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisi yeni bölümü ile ekranlarda yerini alacak... Peki, ATV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? ATV 23 Mart 2021 Salı Yayın Akışı...

ATV 23 MART 2021 SALI YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

EDHO SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Hızır Çakırbeyli'nin eşi Ceylan Çakırbeyli sayesinden hapisten çıkar. Özgürlüğüne kavuşan Hızır Çakırbeyli, kendisine kurulan kumpas için harekete geçer ve canından çok sevdiği yeğeni Alpaslan'ın yanına giden Hızır Çakırbeyli, geçirdiği kaza sonucu onu dimdik ayakta görmek ister. Amcasının aksine kendi planlarını yapmaya başlayan Alpaslan Çakırbeyli ise Pınar'ın yardımıyla iyileşmeye başlar ve bunu herkesten gizler.

Çakırbeyli'nin karşısında kaybeden Tuncay, ele geçiremediği masayı yok etmek için plan yapar. Selman Korkmaz ve Demir'le işbirliği yapan Tuncay, bağlı olduğu şebekenin adına tüm masayı yok etmesi için İshak'a talimat verir.