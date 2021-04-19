23 Nisan 1923'te ne ilan edildi? 23 nisan 1923'te hangi tarihi olay gerçekleşti? soruları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın gelmesiyle internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu kapsamda detaylar ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz...

23 NİSAN 1923'TE NE İLAN EDİLDİ?

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan 1923'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı dünya çocuklarına armağan etmiştir.

23 Nisan günü Birinci Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışından tam bir yıl sonra, 23 Nisan 1921'de kutlanmaya başladı. Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan Bayramı'nı, 23 Nisan 1929 tarihinde çocuklara armağan etti.

Atatürk’ün, Büyük Millet Meclisinin açılışı ile beraber Türk çocuklarına armağan ettiği bu özel gün böylece 1929 yılında Çocuk Bayramı olarak kutlandı.

Ülkemiz dünyada çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülkedir.

23 NİSAN 1923'TE HANGİ TARİHİ OLAY GERÇEKLEŞTİ?

Ülkemizde 23 Nisan'ın ulusal bayram olarak kabul edilmesinin sebebi 1920'de TBMM'nin açılmış olmasıdır. 23 Nisan 1920'de başkentte TBMM açılmıştır.

Çocuk Bayramı'nın ortaya çıkışında 3 ayrı bayramın etkileri görülmektedir. Bunlar Çocuk Bayramı, Ulusal Egemenlik ve 23 Nisan Bayramları'dır. Daha sonra bu bayramlar birleştirilmiştir.

23 Nisan, 1921 senesinde çıkarılan 23 Nisan'ın Milli Bayram Addine Dair Kanun ile, Türkiye'nin ilk ulusal bayramı olmuştur.

1 Kasım 1922 yılında saltanatın kaldırılmasının ardından 1 Kasım, Hâkimiyet-i Milliye Bayramı (Ulusal Egemenlik Bayramı) olarak kabul edildi. Ondan sonraki yıllarda da TBMM'nin açılış tarihi olan 23 Nisan "Milli Hakimiyet Bayramı" olarak kutlandı.

1935 yılında da bayramlar ve tatil günleriyle ilgili kanun değiştirildi ve "23 Nisan Millî Bayramı"nın adı "Millî Hakimiyet Bayramı" haline getirildi. Akabinde de 1 Kasım Hakimiyet-i Millîye Bayramı ile 23 Nisan Millî Bayramı birleştirildi.

EN GÜZEL, EN ANLAMLI 23 NİSAN ŞİİLERİ 2022

23 Nisan

Bugün sen de bayrağım,

Daha şanlı dalgalan.

Bugün büyük bayramım

Bugün 23 Nisan.

Bugün başta talihim

Ve milletim uyandı

Ankara'nın bağrında

Bir sönmez ateş yandı.

Aydınlattı yurdumu

Dağıldı alev alev

Bugün kalktı ayağa

Uyuklayan koca dev.

Bugün bana Ata'mdan

En büyük bir armağan.

Bugün büyük bayramım

Bugün 23 Nisan…

İ.Hakkı TALAS

23 Nisan

Sana armağan etti,

Ata bu güzel günü,

23 Nisan bugün,

Çocuk Bayramı günü.

Sevin, oyna, gez, dolaş,

Senin bayramın bugün.

Bayrağı sev arkadaş.

Dalgalandıkça öğün.

R.Gökalp ARKIN

23 Nisan

Baharın mutlu günü

Yurdumun kutlu günü

Neşelerin düğünü

Güzel 23 Nisan

İnanarak yürekten

Hız aldık Atatürk'ten

Bizi ona yükselten

Bir el 23 Nisan

23 Nisan

Bugün 23 Nisan

Atatürk'ten armağan

Sevinelim coşalım

Neşelenip taşalım.

Kağıt fener yapalım

Sınıflara asalım

Süsleyerek her yanı

Kutlayalım bayramı

23 Nisan

23 Nisan…

Yurdu koruyan,

Yarını kuran,

Sen ol çocuğum.

Eskiyi unut,

Yeni yolu tut,

Türklüğe umut,

Sen ol çocuğum.

Bizi kurtaran,

Öndere inan,

Sözünü tutan,

Sen ol çocuğum.

Küçüksün bugün,

Yarın büyürsün

Her işte üstün

Sen ol çocuğum.

Çalışıp öğren,

Her şeyi bilen

Yurduna güven

Sen ol çocuğum.

Hasan Ali YÜCEL

23 Nisan

Egemenlik bizimdir,

Düğün şenlik bizimdir,

Bu esenlik bizimdir,

Geldi 23 Nisan

Coşalım, sevinelim,

Süslenip giyinelim,

Coşkuyla övünelim,

Geldi 23 Nisan

Bayrakları alalım,

Alanlara dalalım,

Hepimiz bir olalım,

Geldi 23 Nisan.

Hadi BESLEYİCİ

23 Nisan

Biz dünyaya gelmeden

Her yeri düşman almış.

Atatürk düşmanları,

Yurdumuzdan çıkarmış

23 Nisan günü

Meclis kuruldu diye,

Büyük bayram verilmiş

Çocuklara hediye.

Gülelim eğlenelim

Kutlayalım bayramı

Verelim hep el ele

Yükseltelim vatanı.

Melahat UĞURKAN

23 NİSAN

Nasıl bayram etmez, sevinmez insan,

23 Nisan bu, 23 Nisan.

Türklük gerilemiş çaresiz kalmış,

Götürmüşken üç kıtaya şeref, şan.

Kalmış bir sultanın keyfine işler.

Nice yıllar olmuş Türkler perişan.

Gittikçe kuvvetsiz, çaresiz kalmış,

Dört yandan üstüne saldırmış düşman.

Milleti yüzüstü bırakıp kaçmış,

Canının derdine düşmüş de Sultan…

Ansızın işlerin başına geçmiş,

Milletin bağrından kopan kahraman…

Başlamış bir ölüm-dirim kavgası,

Sultana isyan bu, cihana isyan

Millet öyle büyük, baş öyle büyük,

Bakmış, parmağını ısırmış cihan…

Ana toprak için al bayrak için,

Tepe tepe gövde, dere dere kan…

Türk hak edince egemenliği,

Açılmış önünde bir şanlı meydan…

Kimsenin keyfine boyun eğmek yok,

Toplandığı tarih: 23 Nisan

Milletin adına Millet Meclisi,

Milletin isteği olsun her zaman…

BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR