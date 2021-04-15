23 Nisan'ın yaklaşmasıyla internet kullanıcıları bilgilerini tazelemek ve ne olduğunu öğrenmek için internet üzerinden 23 Nisan 1924'te ne oldu, ne ilan edildi? soruları ile araştırma yapmaya başladı. Biz de sizler için haberimizde, merak edilen soruların yanıtına yer verdik...

23 NİSAN 1924'TE NE OLDU, NE İLAN EDİLDİ?

23 Nisan 1920'de Birinci Büyük Millet Meclisi açılmıştır. Bu tarih Türk halkının egemenliğini ilan ettiği tarihtir. Birinci Büyük Millet Meclisi, Türk milletinin iradesini temsil etmektedir. Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan 1924'te "23 Nisan" gününün bayram olarak kutlanması gerektiğine karar vermiştir.

Çocuklara olan sevgisi ile de bilinen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan 1929'da, bu bayramı çocuklara armağan etmiştir. Her yıl kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, ilk defa 1929 yılında kutlanmıştır ve bu tarihten günümüze kadar her yıl kutlanmaya devam etmektedir.

Türk milletinin kalbinde yer eden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı; yurtta ve yurt dışı temsilciliklerinde, okullarda, evlerde, TV kanallarında heyecan ile kutlanmaktadır. Her yıl bu bayram için gösteriler düzenlenmekte ve törenler yapılmaktadır.