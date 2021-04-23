23 Nisan 2021 Cuma ATV Yayın Akışı |Akıncı yeni bölümüyle ATV'de

ATV 23 Nisan 2021 Cuma Akışı nedir? Bugün ATV ekranlarında hangi diziler var? Güne "Müge Anlı ile Tatlı Sert" ile başlarken, hemen ardından "Esra Erol'da" yayınlanacak. Akşam ise "Akıncı" dizisi yeni bölümü ile ekranlarda yerini alacak... Peki, ATV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? ATV 23 Nisan 2021 Cuma Yayın Akışı...

ATV 23 NİSAN 2021 CUMA YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Yanıtlıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

19:30 Nihat Hatipoğlu ile İftar

20:20 Akıncı

AKINCI SON BÖLÜM ÖZETİ

Fatih kardeşi Beyza'yı öldürenler ile Acı Getirenler'in aynı kişiler olduğunu anlamıştır. Nergis ise hayatının en büyük şokunu yaşamaktadır. Araştırmaları sonucunda öldü zannettiği birisinin yaşadığını ortaya çıkarır. Ama cevapları için babası Cevdet'i bulmak zorundadır.

Acı Getirenler, şehrin yeraltını tamamıyla ele geçirmişlerdir. Şimdi ise cüretkar planlarını uygulamak için harekete geçmişlerdir. Türkiye'yi gerçekten çok zor durumda bırakacakları bir baskın planlarlar ama hesaba katmadıkları bir şey vardır, Akıncı geri dönmüştür!