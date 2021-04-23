23 Nisan 2021 Cuma ATV Yayın Akışı |Akıncı yeni bölümüyle ATV'de
ATV 23 Nisan 2021 Cuma yayın akışında neler var? ATV' de güne "Müge Anlı ile Tatlı Sert" ile başlarken, akşam ise sevilen dizi "Akıncı" yeni bölümüyle saat 20.00'da izleyici karşısında olacak. İşte ATV yayın akışı...
ATV 23 Nisan 2021 Cuma Akışı nedir? Bugün ATV ekranlarında hangi diziler var? Güne "Müge Anlı ile Tatlı Sert" ile başlarken, hemen ardından "Esra Erol'da" yayınlanacak. Akşam ise "Akıncı" dizisi yeni bölümü ile ekranlarda yerini alacak... Peki, ATV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? ATV 23 Nisan 2021 Cuma Yayın Akışı...
ATV 23 NİSAN 2021 CUMA YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Yanıtlıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
19:30 Nihat Hatipoğlu ile İftar
20:20 Akıncı
AKINCI SON BÖLÜM ÖZETİ
Fatih kardeşi Beyza'yı öldürenler ile Acı Getirenler'in aynı kişiler olduğunu anlamıştır. Nergis ise hayatının en büyük şokunu yaşamaktadır. Araştırmaları sonucunda öldü zannettiği birisinin yaşadığını ortaya çıkarır. Ama cevapları için babası Cevdet'i bulmak zorundadır.
Acı Getirenler, şehrin yeraltını tamamıyla ele geçirmişlerdir. Şimdi ise cüretkar planlarını uygulamak için harekete geçmişlerdir. Türkiye'yi gerçekten çok zor durumda bırakacakları bir baskın planlarlar ama hesaba katmadıkları bir şey vardır, Akıncı geri dönmüştür!