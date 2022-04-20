23 Nisan 2022 toplu taşıma bedava mı İzmir ? 23 Nisan'da metro, tramvay ücretsiz mi?

23 Nisan 2022 toplu taşıma bedava mı İzmir ? sorusu vatandaş tarafından merak edildi. Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olan 23 Nisan'da metro, tramvay ücretsiz mi? sorularına İzmir Belediyesi'nden yanıt geldi. İşte, İzmirlilerin en çok merak ettiği soru başlıklarının detaylı yanıtları...

23 NİSAN 2022 TOPLU TAŞIMA BEDAVA MI İZMİR ? 23 NİSAN'DA METRO, TRAMVAY ÜCRETSİZ Mİ?

23 Nisan 2022 tarihinde İzmirliler aynı tarife üzerinde ulaşım yapabilecek. Ücretsiz olmadığı öğrenilen toplu taşıma araçlarına indirim getirilip getirilmeyeceği ise henüz belli değil. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, konuya ilişkin vatandaşı henüz bilgilendirmedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi internet sitesinde geçen yıl indirim yapıldığı bilgisi veriliyor. Bu durum göz önünde bulundurulursa, bu sene de ulaşıma 1 günlüğüne indirim yapılacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan İstanbul'da toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağı günler şöyle:

1 Ocak 2022 (Yılbaşı)

23 Nisan (Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı)

1 Mayıs (Emek ve Dayanışma Günü)

19 Mayıs (Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı)

2-3 Mayıs (Ramazan Bayramı – 3 Gün)

15 Temmuz (Demokrasi ve Özgürlükler Günü)

9-12 Temmuz (Kurban Bayramı – 4 Gün)

30 Ağustos (Zafer Bayramı)

29 Ekim (Cumhuriyet Bayramı)

2022 Okul Açılış Günü (Eylül)

ÖSYM Sınavları –YKS, YGS, TYT, AYT (Öğrenci ve görevlilere sınav saatlerinde)

AÖF Sınavları (Öğrenci ve görevlilere sınav saatlerinde)

23 NİSAN MESAJLARI 2022 ANLAMLI, UZUN

”23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, dünya üzerinde benzeri bulunmayan bir anlayışla iki farklı ve önemli unsuru bir arada taşıyan milli bayramımızdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.”

”23 Nisan, Türk Milleti'nin kendi geleceğini belirlediği, egemenliğin millet iradesine bırakıldığı ve milletin bağımsızlığını tüm dünyaya haykırdığı, Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından birisidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.”

”Çocuklar sizler, Türkiye' yi bugünkü seviyeye getiren nesillerin izinden gideceğinize, ülkenin huzuru, refahı ve gelişmesi için zorluklar karşısında yılmayacağınıza inancımız tamdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.”

Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasının 101. yıldönümünü ve Cumhuriyetimizin kurulması yolunda hayatlarını ortaya koyan Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını şükran ve minnet duygularımla anıyorum.

Bu anlamlı günün ülkemiz ve dünya çocuklarına bayram olarak armağan edilmesini sağlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve kurucu mecliste görev yapan milletvekillerimizi şükranla ve rahmetle yâd ediyorum.

Cumhuriyeti biz kurduk, siz yaşatacaksınız.

Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri öğretimin sınırları ne olursa olsun, en evvel ve en esaslı olarak Türkiye'nin istiklâline, kendi benliğine, millî geleneklerine düşman olan unsurlarla mücadele etmek lüzumu öğretilmelidir.

Çocuklar her türlü ihmal ve istismardan korunmalı ve onlar her koşulda yetişkinlerden daha özel ele alınmalıdır.

Küçük hanımlar, küçük beyler. Sizler hepiniz, geleceğin bir gülü, yıldızı, bir bahtının aydınlığısınız. Memleketi asıl aydınlığa gark edecek sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, kıymetli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şeyler bekliyoruz; kızlar, çocuklar!