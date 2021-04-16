Ülkemizde ve tüm dünyada her yıl coşku ile kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 2022 yılında cumartesi gününe denk geliyor. Kutlamaların pandeminin gevşemesiyle birlikte coşkuyla kutlanması, vatandaşları ve çocukların Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün edebi ebedi istirahatgâhı olan Anıtkabir'e akın etmesi bekleniyor. Özellikle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kaçıncı yılının olduğu araştırılıyor. Bu doğrultuda 23 Nisan kaçıncı yılını kutluyoruz 2022? Bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kaçıncı yıl dönümü? sorularının yanıtları haberimizde...

23 NİSAN KAÇINCI YILINI KUTLUYORUZ 2022? BU YIL 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI'NIN KAÇINCI YIL DÖNÜMÜ?

23 Nisan 1920'de Birinci Büyük Millet Meclisi açıldı. Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan 1924'te "23 Nisan" gününün bayram olarak kutlanması gerektiğine karar verdi. 23 Nisan, Türk milletinin egemenliğini, iradesini temsil eden tarihtir ve her yıl coşku ile kutlanmaktadır.

Okullarda, yurtta ve yurt dışı temsilciliklerinde, evlerde, TV kanallarında, törenlerde heyecan ile kutlanan bu bayram Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilmiştir. Her yıl okullarda kutlanan bu bayramda öğrenciler tören düzenler, gösteriler yapar ve tarihimizi anar.

Geçen yıl 101'ini yılını kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 2022 yılında bu yıl 102'inci yılı kutlanacaktır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu tarihi çocuklara armağan etmesinin nedeni, milletin geleceğinin çocuklar olduğuna gönülden inanmasıdır. Çocukların görmezden gelinmemesi, iyi yetiştirilmesi, değerinin anılması için 23 Nisan tarihini çocuklara armağan etmiştir. Çocuk sevgisiyle bilinen Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklar ile ilgili söylediği birçok sözü vardır. En ünlü sözü olarak bilinen, "Bütün ümidim gençliktedir" sözü ile Türkiye geleceğini Türk gençlerinin oluşturacağına inandığını ifade etmektedir.

Mustafa Kemal Atatürk, çocukların geleceğin bir gülü olduğunu ifade etmiş ve şu sözü söylemiştir: "Küçük hanımlar, küçük beyler... Sizler hepiniz, geleceğin bir gülü, yıldızı, bir bahtının aydınlığısınız. Memleketi asıl aydınlığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, kıymetli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız."

ATATÜRK'ÜN 23 NİSAN İLE İLGİLİ SÖZLERİ 2022

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmi bayramlarından biridir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilmiştir.

Atatürk'ün 23 Nisan ile ilgili sözleri

23 NİSAN ŞİİRLERİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulduğu tarih olan 23 Nisan 1920, aynı zamanda ulu önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilmiştir. Çocuklara olan düşkünlüğüyle bilinen fakat biyolojik çocuğu olmayan Atatürk'ün bu eyleminin dünyada başka bir örneği bulunmamakla birlikte tek çocuk bayramı, Türkiye'de kutlanmakta, bu sebeple diğer dünya ülkelerinden de büyük ilgiyle takip edilmektedir.

En güzel 23 Nisan şiirleri 2 kıtalık, 3 kıtalık, 4 kıtalık, 5 kıtalık 2021

23 NİSAN ŞARKILARI

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulduğu tarih olan 23 Nisan 1920, aynı zamanda ulu önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilmiştir. Çocuklara olan düşkünlüğüyle bilinen fakat biyolojik çocuğu olmayan Atatürk'ün bu eyleminin dünyada başka bir örneği bulunmamakla birlikte tek çocuk bayramı, Türkiye'de kutlanmakta, bu sebeple diğer dünya ülkelerinden de büyük ilgiyle takip edilmektedir.

23 Nisan şarkıları 2021

23 NİSAN İLE İLGİLİ SÖZLER, MESAJLAR

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün TBMM’nin açılış günü olan 23 Nisan’ı çocuklara armağan ettiği bugünü şiirlerle ve en güzel mesajlarla kutlamak isteyenler için 2,3,4 kıtalık uzun/kısa 23 Nisan şiirlerini ve en anlamlı mesajlarını haberimizde bulabilirsiniz.

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