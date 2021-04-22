23 nisan marketler açık mı 2021? 24-25 Nisan hafta sonu marketler saat kaça kadar açık?

Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bu hafta sonu 23 Nisan Cuma gününün de kısıtlamaya dahil edilmesiyle 3 gün olarak uygulanacak. Bu kapsamda vatandaşlar temel ihtiyaçlarını karşılamak için marketlerin kısıtlamada açık olup olmadığının yanı sıra çalışma saatlerini de araştırıyor.

23 NİSAN MARKETLER AÇIK MI 2021?

İçişleri Bakanlığın yayımladığı 23 Nisan Kutlamaları Genelgesi'ne göre marketler Kısmi Kapanma Genelgesinde yer alan usullere göre açık olacak. Buna göre marketler saat 10.00'da açılacak, saat 17.00'de kapanacak.

İçişleri Bakanlığının 21 Nisan'da yayımladığı genelgede şu ifadeler yer alıyor:

"Hafta sonu 10.00 - 17.00 saatleri arasında açık olan bakkal, market, kasap, manav ve kuruyemişçi ile şehirlerarası seyahat kısıtlamasına dair usul ve esaslar 23 Nisan Cuma günü de birebir uygulanacak."

24-25 HAFTA SONU MARKETLER SAAT KAÇA KADAR AÇIK 2021?

Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında marketler açık olacak. Tüm marketler saat 10.00'da açılacak, saat 17.00'de faaliyetlerine son verecek.

İçişleri Bakanlığının genelgesinde şu ifadeler yer alıyor:

"Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. 65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek.

Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. 65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek."