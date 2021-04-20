Geçtiğimiz yıla kadar her sene 23 Nisan çeşitli etkinlikler düzenlenerek büyük bir coşkuyla ülke genelinde kutlanırdı. Bu yıl da geçen sene gibi koronavirüs salgını dolayısıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın daha sade kutlanması bekleniyor. Cuma gününe denk gelen 23 Nisan'da noterlerin açık olup olmadığını merak ediyor. Peki 23 Nisan’da noter açık mı 2021? 23 Nisan Cuma günü noterler çalışıyor mu? Detaylar haberimizde...

23 NİSAN'DA NOTER AÇIK MI 2021? 23 NİSAN CUMA GÜNÜ NOTERLER ÇALIŞIYOR MU?

23 Nisan Ulusak Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte başta çocuklar olmak üzere tüm ülke heyecanlanıyor. Pandemi nedeniyle eskisi kadar coşkulu kutlanılmayan 23 Nisan'ın kısıtlamanın akşam saatlerinde başlayacağı Cuma gününe denk gelmesiyle vatandaşlar tarafından noterin açık olup olmayacağı merak konusu oldu.

23 Nisan Cuma günü araç alım-satım ve bilumum tüm noter işlemleri yapılmayacak.

NOTER NEDİR?

Noterlik bir kamu hizmetidir. Noter; yasaların kendisine verdiği yetkiyle, özel ya da tüzelkişilerin çeşitli belgelerine ve işlemlerine yasal geçerlik kazandıran, yasaların öngördüğü başka görevleri yerine getiren, belli nitelikleri ve kendine özgü bir yasal statüsü olan kamu görevlisidir.

Hukuki güvenliği sağlamak ve anlaşmazlıkları önlemek için noterler, işlemleri belgelendirir ve kanunlarla verilen başka görevleri yaparlar.

Her asliye ve münferit sulh mahkemesinin bulunduğu yerde, o mahkemenin yargı çevresindeki noterlik işlerini görmeye yetkili olmak üzere bir noterlik kurulur.

NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

Noterler hafta içi her gün 09.00'da mesaiye başlar ve yoğunluğa bağlı olarak öğle tatili olan 12.00 veya 12.30'a kadar çalışmaya devam eder.

Öğleden sonra 13.00'te veya 13.30'da tekrar mesaiye başlayan noterler, akşam kapanış saati olan 17.00'a kadar çalışmaya devam eder.