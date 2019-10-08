23 yıldır aranıyordu! 14 yaşındaki 2 çocuğa canice tecavüz etti!

1996 tarihinden beri çocuk istismarı suçundan aranan Mark Anthony Smith (55), FBI ve Danimarka polisinin ortak operasyonu sonucu yakalandı. Kopenhag’ta yakalanan 55 yaşındaki ABD vatandaşı Smith, çocuk istismarı suçundan 23 senedir arandığı açıklandı.

14 YAŞINDAKİ 2 ÇOCUĞA TECAVÜZ

Mark Anthony Smith’in Mayıs 1995’te ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Sacramento şehrinde 14 yaşındaki 2 küçük çocuğa canice tecavüz ettiği ve yine Mayıs ayı içerisinde 14 yaşındaki diğer bir çocuğu da zorla kaçırmaya çalıştığı belirtildi.

Danimarka Ulusal Polis Komiserliği basına yaptığı açıklamada uzun süreli teknik ve fiziki takip sonucu 55 yaşındaki Smith’in şafak operasyonu sonucu gözaltına alındığı açıklandı. Zanlının işlemlerinin ardından FBI’lı yetkililere teslim edilerek Amerika'ya deport edildiği burada ise tutuklanarak Sacremento Şehir Hapishanesine gönderildiği belirtildi.