23 Nisan 2021 Cuma Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
23 Nisan 2021 Cuma Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? 23 Nisan 2021 Cuma maç programı başlığı hafta içi oynanan maçlar hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler tarafından araştırılıyor.
Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı birçok ligde oynanacak olan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 23 Nisan 2021 Cuma Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
23 NİSAN 2021 CUMA BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
23 Nisan 2021 Cuma gününde Süper Ligin yanı sıra birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...
12:05
Melbourne Victory - WS Wanderers
Avustralya A Ligi
My FootbALL Youtube, Bein Sports 4, Bilyoner TV
17:30
Al Rayyan - Al Wahda
AFC Şampiyonlar Ligi
Spor Smart Smart Spor HD
18:00
Tractor Sazi - Al Quwa Al Jawiya
AFC Şampiyonlar Ligi
Smart Spor Kanal 82
18:00
Smorgon - Sputnik
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
18:00
Riteriai - Zalgiris Vilnius
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV
19:00
Rakow Czestochowa - Slask Wroclaw
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
19:30
Karlsruhe - Wurzburger Kickers
Almanya Bundesliga 2
S Sport 2, S Sport Plus ,Bilyoner TV
19:30
Braunschweig - Erzgebirge Aue
Almanya Bundesliga 2
Bilyoner TV
19:45
Helmond - Eindhoven
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
19:45
NAC Breda - Excelsior
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
19:45
Willem II - RKC Waalwijk
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
20:00
Helsingor - Esbjerg
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
20:00
Kolding - Vendsyssel
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
20:00
Silkeborg - Viborg
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
20:00
Slavia Mozyr - Slutsk
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
20:00
FC Goa - Persepolis
AFC Şampiyonlar Ligi
Smart Spor Kanal 82 Spor Smart Kanal 82
20:30
Gençlerbirliği - Ç.Rizespor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
21:00
Al Wehdat - Al Sadd
AFC Şampiyonlar Ligi
Spor Smart ,Smart Spor HD
21:15
AD Cantolao - Cajamarca
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV
21:30
Podbeskidzie - Lech Poznan
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
21:30
Augsburg - Köln
Almanya Bundesliga
S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV
22:00
Jong PSV - Oss
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
22:00
Real Zaragoza - Sporting Gijon
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
22:00
Arsenal - Everton
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus, S Sport, Idman TV
22:00
Jong Utrecht - G.A. Eagles
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
22:00
Jong AZ - Cambuur
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
22:00
Dordrecht - Maastricht
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV,
22:00
Den Bosch - Roda
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
22:00
De Graafschap - Almere
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
22:00
Ajax - NEC Nijmegen
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
22:00
Reims - Marsilya
Fransa Ligue 1
Bein Sports 2, Bilyoner TV
23:30
Municipal - Deportivo Binacional
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV