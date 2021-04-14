23 Nisan 2021 Cuma Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı birçok ligde oynanacak olan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 23 Nisan 2021 Cuma Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

23 NİSAN 2021 CUMA BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

23 Nisan 2021 Cuma gününde Süper Ligin yanı sıra birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...

12:05

Melbourne Victory - WS Wanderers

Avustralya A Ligi

My FootbALL Youtube, Bein Sports 4, Bilyoner TV

17:30

Al Rayyan - Al Wahda

AFC Şampiyonlar Ligi

Spor Smart Smart Spor HD

18:00

Tractor Sazi - Al Quwa Al Jawiya

AFC Şampiyonlar Ligi

Smart Spor Kanal 82

18:00

Smorgon - Sputnik

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV

18:00

Riteriai - Zalgiris Vilnius

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV

19:00

Rakow Czestochowa - Slask Wroclaw

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

19:30

Karlsruhe - Wurzburger Kickers

Almanya Bundesliga 2

S Sport 2, S Sport Plus ,Bilyoner TV

19:30

Braunschweig - Erzgebirge Aue

Almanya Bundesliga 2

Bilyoner TV

19:45

Helmond - Eindhoven

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

19:45

NAC Breda - Excelsior

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

19:45

Willem II - RKC Waalwijk

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

20:00

Helsingor - Esbjerg

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

20:00

Kolding - Vendsyssel

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

20:00

Silkeborg - Viborg

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

20:00

Slavia Mozyr - Slutsk

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV

20:00

FC Goa - Persepolis

AFC Şampiyonlar Ligi

Smart Spor Kanal 82 Spor Smart Kanal 82

20:30

Gençlerbirliği - Ç.Rizespor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

21:00

Al Wehdat - Al Sadd

AFC Şampiyonlar Ligi

Spor Smart ,Smart Spor HD

21:15

AD Cantolao - Cajamarca

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV

21:30

Podbeskidzie - Lech Poznan

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

21:30

Augsburg - Köln

Almanya Bundesliga

S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV

22:00

Jong PSV - Oss

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

22:00

Real Zaragoza - Sporting Gijon

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

22:00

Arsenal - Everton

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus, S Sport, Idman TV

22:00

Jong Utrecht - G.A. Eagles

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

22:00

Jong AZ - Cambuur

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

22:00

Dordrecht - Maastricht

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV,

22:00

Den Bosch - Roda

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

22:00

De Graafschap - Almere

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

22:00

Ajax - NEC Nijmegen

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

22:00

Reims - Marsilya

Fransa Ligue 1

Bein Sports 2, Bilyoner TV

23:30

Municipal - Deportivo Binacional

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV