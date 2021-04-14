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  3. 23 Nisan 2021 Cuma Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

23 Nisan 2021 Cuma Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

23 Nisan 2021 Cuma Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? 23 Nisan 2021 Cuma maç programı başlığı hafta içi oynanan maçlar hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler tarafından araştırılıyor.

23 Nisan 2021 Cuma Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı birçok ligde oynanacak olan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 23 Nisan 2021 Cuma Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

23 NİSAN 2021 CUMA BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

23 Nisan 2021 Cuma gününde Süper Ligin yanı sıra birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...

12:05

Melbourne Victory - WS Wanderers
Avustralya A Ligi
My FootbALL Youtube, Bein Sports 4, Bilyoner TV

17:30

Al Rayyan - Al Wahda
AFC Şampiyonlar Ligi
Spor Smart Smart Spor HD

18:00

Tractor Sazi - Al Quwa Al Jawiya
AFC Şampiyonlar Ligi
Smart Spor Kanal 82

18:00

Smorgon - Sputnik
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV

18:00

Riteriai - Zalgiris Vilnius
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV

19:00

Rakow Czestochowa - Slask Wroclaw
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV

19:30

Karlsruhe - Wurzburger Kickers
Almanya Bundesliga 2
S Sport 2, S Sport Plus ,Bilyoner TV

19:30

Braunschweig - Erzgebirge Aue
Almanya Bundesliga 2
Bilyoner TV

19:45

Helmond - Eindhoven
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV

19:45

NAC Breda - Excelsior
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV

19:45

Willem II - RKC Waalwijk
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV

20:00

Helsingor - Esbjerg
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV

20:00

Kolding - Vendsyssel
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV

20:00

Silkeborg - Viborg
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV

20:00

Slavia Mozyr - Slutsk
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV

20:00

FC Goa - Persepolis
AFC Şampiyonlar Ligi
Smart Spor Kanal 82 Spor Smart Kanal 82

20:30

Gençlerbirliği - Ç.Rizespor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1

21:00

Al Wehdat - Al Sadd
AFC Şampiyonlar Ligi
Spor Smart ,Smart Spor HD

21:15

AD Cantolao - Cajamarca
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV

21:30

Podbeskidzie - Lech Poznan
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV

21:30

Augsburg - Köln
Almanya Bundesliga
S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV

22:00

Jong PSV - Oss
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV

22:00

Real Zaragoza - Sporting Gijon
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

22:00

Arsenal - Everton
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus, S Sport, Idman TV

22:00

Jong Utrecht - G.A. Eagles
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV

22:00

Jong AZ - Cambuur
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV

22:00

Dordrecht - Maastricht
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV,

22:00

Den Bosch - Roda
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV

22:00

De Graafschap - Almere
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV

22:00

Ajax - NEC Nijmegen
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV

22:00

Reims - Marsilya
Fransa Ligue 1
Bein Sports 2, Bilyoner TV

23:30

Municipal - Deportivo Binacional
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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