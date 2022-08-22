24 Ağustos 2022 ŞOK Aktüel ürünler kataloğu! Bu hafta ŞOK'da neler var? Katalogda hangi ürünler yer alıyor?

ŞOK 24 Ağustos 2022 tarihli aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Vatandaşlar 'Bu hafta ŞOK'da neler var? Katalogda hangi ürünler yer alıyor?' sorularını araştırıyor. İşte 2022 ŞOK Aktüel ürünler kataloğu!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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24 Ağustos 2022 ŞOK Aktüel ürünler kataloğu! Bu hafta ŞOK'da neler var? Katalogda hangi ürünler yer alıyor?

24 Ağustos 2422 ŞOK Aktüel ürünler kataloğunda kişisel bakım ürünleri ve temel ihtiyaç malzemeleri yer aldı. Peki, Bu hafta ŞOK'da neler var? Katalogda hangi ürünler yer alıyor? İşte 24 Ağustos 2422 ŞOK Aktüel ürünler kataloğu!

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24 AĞUSTOS 2422 ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Urevo 2.5 HP Katlanabilir Koşu Bandın fiyatı: 4.799 TL
Medisana 99374 Bluetooth Vücut Analizli Baskül fiyatı: 419 TL
Samsung C&T İtfit 103B Siyah Bluetooth Kulaklık fiyatı: 269 TL
Cybersoul X3 Pro 300W Elektrikli Scooter fiyatı: 8.699 TL
Goldmaster SD-307S USB Oto Teyp fiyatı: 659 TL
Süsler SV 1805 Ayaklı Vantilatör fiyatı: 929 TL
Xiaomi Mi Tv Box S fiyatı: 1.129 TL
Amortisörlü Elektrikli Scooter fiyatı: 15.999 TL
Altus AL 434 PS 4 Programlı Bulaşık Makinesi fiyatı: 4.559 TL
Urban EG02 Siyah Elektrikli Scooter fiyatı: 8.199 TL
Altus Al 9103 DB 1000 Devir 9 Kg Çamaşır Makinesi fiyatı: 5.699 TL,
Altus Al 91 YB 9 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi fiyatı: 5.059 TL,
Altus Al 225 Sandık Tipi Derin Dondurucu fiyatı: 4.199 TL

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Pompalı aseton fiyatı: 12,90 TL
Pantene şampuan fiyatı: 29,90 TL
Molfix bebek bezi fiyatı: 139,95 TL
Ağız Bakım seti fiyatı: 14,90 TL
Signal diş macunu fiyatı: 18,00 TL
Makyaj Temizleyici fiyatı: 34,25 TL
Çamaşır Suyu fiyatı: 43,95 TL
Bingo Matik 10 kilıgram fiyatı: 124,95 TL

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Cif Sprey Temizleyici fiyatı: 22,90 TL
Çöp Torbası fiyatı: 11,50 TL
Bulaşık Makinesi Tableti fiyatı: 188,95 TL
Bakım Kremi fiyatı: 27,95 TL

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