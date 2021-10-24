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  3. 24 Ekim 2021 günün spor manşetleri | Trabzonspor liderliğini sürdürdü!

24 Ekim 2021 günün spor manşetleri | Trabzonspor liderliğini sürdürdü!

Ligin 10. haftasında zorlu Göztepe deplasmanından da galibiyetle ayrılan Trabzonspor, ligdeki liderliğini sürdürdü. İşte 24 Ekim 2021 günün spor manşetleri...

24 Ekim 2021 günün spor manşetleri | Trabzonspor liderliğini sürdürdü! 1121