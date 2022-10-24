24 Ekim 2022 Pazartesi hava durumu: O illerimizi kısa süreli sağanak yağışlar bekliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlük hava tahmin raporuna göre bugün yurtta açık bir hava hakim olacakken, Karadeniz'in bazı kesimlerinde sağanak yağışlar bekleniyor.

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24 Ekim 2022 Pazartesi hava durumu: O illerimizi kısa süreli sağanak yağışlar bekliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Sinop ve Artvin çevreleri ile Kastamonu’nun kıyı kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Rize ve Artvin’in kıyı kesimleri ile Trabzon’un doğusunda kuvvetli olmak üzere; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BİLECİK °C, 19°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 21°C
Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 22°C
Az bulutlu ve açık

SAKARYA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 19°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

24 Ekim 2022 Pazartesi hava durumu: O illerimizi kısa süreli sağanak yağışlar bekliyor!

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 19°C
Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 19°C
Az bulutlu ve açık

KAYSERİ °C, 19°C
Az bulutlu ve açık

24 Ekim 2022 Pazartesi hava durumu: O illerimizi kısa süreli sağanak yağışlar bekliyor!

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 17°C
Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 16°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar kıyıları yerel olmak üzere sağanak yağışlı

SİNOP °C, 19°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize ve Artvin’in kıyı kesimleri ile Trabzon’un doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.

ARTVİN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

TOKAT °C, 19°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerinde, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

24 Ekim 2022 Pazartesi hava durumu: O illerimizi kısa süreli sağanak yağışlar bekliyor!

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

HAKKARİ °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

VAN °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

24 Ekim 2022 Pazartesi hava durumu: O illerimizi kısa süreli sağanak yağışlar bekliyor!

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 24°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

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