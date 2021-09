Tüm dünyada heyecanla takip edilen ve en sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları devam ediyor. Liglerin başlamasıyla birlikte heyecan hız kesmeden sürüyor. Bu maçları takip etmek isteyen sporseverler hangi maçın ne zaman olduğunu ve maç saatlerini öğrenmek istiyor. Peki 24 Eylül 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

24 EYLÜL 2021 CUMA HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

24 Eylül 2021 Cuma günü oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz.



13:00

Shimizu S Pulse - Vissel Kobe

Japonya J.League

Bilyoner TV



13:00

Fenerbahçe

Basın Toplantısı F.Pekin/N.Karakaya/E.Gürden

FB TV



14:45

Albirex Niigata - Tampines

Singapur Premier Ligi

1 Play Sports Youtube



14:45

Young Lions - Tanjong Pagar

Singapur Premier Ligi

1 Play Sports Youtube



17:45

Bani Yas - Ajman Club

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV



17:45

Khorfakkan - Al Dhafra

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV



18:00

Saburtalo Tiflis - Shukura Kobuleti

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube



18:00

Telavi - Dila Gori

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube



18:00

Torpedo Kutaisi - Lokomotif Tiflis

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube



18:00

Pohronie - AS Trencin

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV



18:00

FK Panevezys - Dainava Alytus

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV



19:00

Gornik Leczna - Lechia Gdansk

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV



19:10

St.Polten - Amstetten

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV



19:30

Heidenheim - Darmstadt 98

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 3Tivibu Spor 2Bilyoner TV



19:30

Jahn Regensburg - Erzgebirge Aue

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 2, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV



19:30

Aus Lustenau - FC Juniors

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV



19:30

BW Linz - Horn

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV



19:30

Kapfenberg Bulls - Vorwarts Steyr

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV



19:30

Liefering - Dornbirn

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV



20:00

Altay - Beşiktaş

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1



20:00

Dinamo Tiflis - Samtredia

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube



20:00

Dinamo Batum - Samgurali

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube



20:00

Kocaelispor - Tuzlaspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1



20:00

Al Sharjah - Al Jazira

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV



20:00

Emirates Club - Al Nasr

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV



20:00

Orgryte - Eskilstuna United

İsveç Superettan

Bilyoner TV



20:00

Helsingor - Hobro

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV



20:00

Koge - Fredericia

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV



20:00

Rapid Bükreş - Voluntari

Romanya Liga 1

Bilyoner TV



20:00

Gomel - Brest

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV



21:00

Real Sociedad B - Huesca

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



21:00

Sporting Lisbon - Maritimo

Portekiz Liga NOS

S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV



21:00

Almere - Dordrecht

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV



21:00

ADO Den Haag - Roda

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV



21:00

Eindhoven - NAC Breda

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV



21:00

Excelsior - Jong PSV

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV



21:00

FC Emmen - Den Bosch

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV



21:00

De Graafschap - Jong Utrecht

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV



21:00

Oss - Volendam

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV



21:00

SC Telstar - Jong AZ

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV



21:00

VVV Venlo - Helmond

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV



21:00

Lierse - Waasland Beveren

Belçika 1. B Ligi

Bilyoner TV



21:30

Greuther Fürth - Bayern Münih

Almanya Bundesliga

Bein Sports 3, Tivibu Spor 2, Bilyoner TV



21:30

Jagiellonia - Lech Poznan

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV



21:45

Club Brugge - Leuven

Belçika Pro League

Tivibu Spor 3, Bilyoner TV



21:45

Bohemians 1905 - Finn Harps

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV



21:45

Derry City - Longford

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV



21:45

Dundalk - Sligo Rovers

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV



21:45

St. Patricks - Shamrock Rovers

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV



21:45

Waterford - Drogheda

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV



21:45

Arbroath - Kilmarnock

İskoçya Championship

Bilyoner TV



22:00

Almeria - Tenerife

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



22:00

WBA - QPR

İngiltere Championship

Bein Sports 3



22:00

JDA Dijon - Valenciennes

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV



22:00

Nancy - Amiens

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV



22:00

Nimes - Le Havre

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV



22:00

Niort - Paris FC

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV



22:00

Pau - Dunkerque HB

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV



22:00

Quevilly Rouen - Guingamp

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV



22:00

Rodez - Grenoble

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV



22:00

Sochaux - Auxerre

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV



23:15

Gil Vicente - Porto

Portekiz Liga NOS

S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV