24 Eylül 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
24 Eylül 2021 Cuma gününün maçları futbol gündemini takip eden sporseverler tarafından takip ediliyor. Bilgi sahibi olmak isteyen sporseverler 24 Eylül 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. İşte maç programı...
Tüm dünyada heyecanla takip edilen ve en sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları devam ediyor. Liglerin başlamasıyla birlikte heyecan hız kesmeden sürüyor. Bu maçları takip etmek isteyen sporseverler hangi maçın ne zaman olduğunu ve maç saatlerini öğrenmek istiyor. Peki 24 Eylül 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...
24 EYLÜL 2021 CUMA HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
24 Eylül 2021 Cuma günü oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
13:00
Shimizu S Pulse - Vissel Kobe
Japonya J.League
Bilyoner TV
13:00
Fenerbahçe
Basın Toplantısı F.Pekin/N.Karakaya/E.Gürden
FB TV
14:45
Albirex Niigata - Tampines
Singapur Premier Ligi
1 Play Sports Youtube
14:45
Young Lions - Tanjong Pagar
Singapur Premier Ligi
1 Play Sports Youtube
17:45
Bani Yas - Ajman Club
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
17:45
Khorfakkan - Al Dhafra
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
18:00
Saburtalo Tiflis - Shukura Kobuleti
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
18:00
Telavi - Dila Gori
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
18:00
Torpedo Kutaisi - Lokomotif Tiflis
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
18:00
Pohronie - AS Trencin
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV
18:00
FK Panevezys - Dainava Alytus
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV
19:00
Gornik Leczna - Lechia Gdansk
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
19:10
St.Polten - Amstetten
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV
19:30
Heidenheim - Darmstadt 98
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports 3Tivibu Spor 2Bilyoner TV
19:30
Jahn Regensburg - Erzgebirge Aue
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports 2, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV
19:30
Aus Lustenau - FC Juniors
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV
19:30
BW Linz - Horn
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV
19:30
Kapfenberg Bulls - Vorwarts Steyr
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV
19:30
Liefering - Dornbirn
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV
20:00
Altay - Beşiktaş
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
20:00
Dinamo Tiflis - Samtredia
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
20:00
Dinamo Batum - Samgurali
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
20:00
Kocaelispor - Tuzlaspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Sports Max 1
20:00
Al Sharjah - Al Jazira
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
20:00
Emirates Club - Al Nasr
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
20:00
Orgryte - Eskilstuna United
İsveç Superettan
Bilyoner TV
20:00
Helsingor - Hobro
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
20:00
Koge - Fredericia
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
20:00
Rapid Bükreş - Voluntari
Romanya Liga 1
Bilyoner TV
20:00
Gomel - Brest
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
21:00
Real Sociedad B - Huesca
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
21:00
Sporting Lisbon - Maritimo
Portekiz Liga NOS
S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV
21:00
Almere - Dordrecht
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
ADO Den Haag - Roda
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
Eindhoven - NAC Breda
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
Excelsior - Jong PSV
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
FC Emmen - Den Bosch
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
De Graafschap - Jong Utrecht
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
Oss - Volendam
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
SC Telstar - Jong AZ
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
VVV Venlo - Helmond
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
Lierse - Waasland Beveren
Belçika 1. B Ligi
Bilyoner TV
21:30
Greuther Fürth - Bayern Münih
Almanya Bundesliga
Bein Sports 3, Tivibu Spor 2, Bilyoner TV
21:30
Jagiellonia - Lech Poznan
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
21:45
Club Brugge - Leuven
Belçika Pro League
Tivibu Spor 3, Bilyoner TV
21:45
Bohemians 1905 - Finn Harps
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV
21:45
Derry City - Longford
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV
21:45
Dundalk - Sligo Rovers
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV
21:45
St. Patricks - Shamrock Rovers
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV
21:45
Waterford - Drogheda
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV
21:45
Arbroath - Kilmarnock
İskoçya Championship
Bilyoner TV
22:00
Almeria - Tenerife
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
22:00
WBA - QPR
İngiltere Championship
Bein Sports 3
22:00
JDA Dijon - Valenciennes
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
22:00
Nancy - Amiens
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
22:00
Nimes - Le Havre
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
22:00
Niort - Paris FC
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
22:00
Pau - Dunkerque HB
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
22:00
Quevilly Rouen - Guingamp
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
22:00
Rodez - Grenoble
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
22:00
Sochaux - Auxerre
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
23:15
Gil Vicente - Porto
Portekiz Liga NOS
S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV