24 Haziran 2021 Perşembe su kesinti listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul, Ankara, İzmir...

3 büyükşehirde bir çok ilçe ve mahallede 24 Haziran 2021 Perşembe sabah saatlerinden itibaren su kesinti yaşanıyor. Vatandaşlar suların saat kaçta geleceğini araştırıyor. Bizler de İSKİ, ASKİ ve İZSU'nun resmi internet sitesinde paylaşılan bilgiye haberimizde yer verdik. İşte 24 Haziran 2021 Perşembe su kesinti listesi ile Sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı...

24 HAZİRAN 2021 SU KESİNTİ LİSTESİ İSTANBUL! SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İlçe : Esenler

Etkilenen Mahalleler : Oruç Reis Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 24.06.2021 00:33

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.6.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Eyüpsultan

Etkilenen Mahalleler : Pirinççi Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 24.06.2021 01:07

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.6.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

24 HAZİRAN 2021 SU KESİNTİ LİSTESİ ANKARA! SULAR NE ZAMAN GELECEK?

MAMAK

Arıza Tarihi: 24.06.2021 08:00:00

Tamir Tarihi: 24.06.2021 20:00:00

Detay: Planlı Su Kesintisi ; Mamak ilçesi çağlayan mahallesi Tıp fakültesi caddesi içinde Su inşaat daire başkanlığı tarafından yapımı devam eden Q1400 Çelik boru ana iletim hattına engel teşkil eden Q 300 lük Duktil boru içme suyu şebeke hattından dolayı

Etkilenen Yerler: Çağlayan. Misket ile Tuzluçayır mahallerin alt kotları

SİNCAN

Arıza Tarihi: 24.06.2021 08:00:00

Tamir Tarihi: 24.06.2021 17:00:00

Detay: Pınarbaşı mahallesi içerisinde su inşaat Daire başkanlığınca ihaleten firma tarafından döşenen içme suyu hattı bağlantıları yapılacağından dolayı planlı su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: 115 sokak - 116 sokak -117 sokak - 119 sokak -120 sokak - 461 sokak - 502 sokak -1713 sokak

24 HAZİRAN 2021 SU KESİNTİ LİSTESİ İZMİR! SULAR NE ZAMAN GELECEK?