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24 Kasım 2021 Çarşamba günün spor manşetleri | Beşiktaş, devler liginde galibiyet arıyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 5. maçına çıkacak olan Beşiktaş, Ajax karşısında galibiyet arayacak. İşte 24 Kasım 2021 Çarşamba günün spor manşetleri...

24 Kasım 2021 Çarşamba günün spor manşetleri | Beşiktaş, devler liginde galibiyet arıyor! 1131