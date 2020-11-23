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  3. 24 Kasım ŞOK Aktüel ürünler | 24 Kasım ŞOK Kataloğu 2020

24 Kasım ŞOK Aktüel ürünler | 24 Kasım ŞOK Kataloğu 2020

24 Kasım'da ŞOK marketlerde satışa çıkan fırsat ürünleri, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Kaliteli ürünleri uygun fiyata satın almak isteyen tutumlu kişiler tarafından 24 Kasım ŞOK Aktüel ürünlerinin yer aldığı 24 Kasım ŞOK Kataloğu da merak konusu oldu.

24 Kasım ŞOK Aktüel ürünler | 24 Kasım ŞOK Kataloğu 2020

24 Kasım ŞOK Kataloğu 2020, Evin İhtiyaçları başlığı ile ŞOK kurumsal internet sitesinde yayımlandı. Milyonlarca vatandaşın beklediği fırsat ürünlerini hem kaliteli hem de uygun fiyatlarla sunan 24 Kasım ŞOK Aktüel ürünlerinin yer aldığı 24 Kasım ŞOK Kataloğu haberimizde...

24 KASIM ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER | 24 KASIM ŞOK KATALOĞU 2020

24 Kasım ŞOK Aktüel Ürünler | 24 Kasım ŞOK Kataloğu 2020

Berna Akkaya
Editör


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