24 Mayıs 1993 Bingöl Katliamı nedir? 33 Asker Olayı nedir? 24 Mayıs 1993 Bingöl Katliamı şehitleri isimleri nelerdir? soruları katliamın yıl dönümünde vatandaşlarca internet mecrasında çokça aratılıyor. İşte Bingöl Katliamı'nın acı hikayesi...

24 MAYIS 1993 BİNGÖL KATLİAMI NEDİR? 33 ASKER OLAYI NEDİR?

Olay öncesinde Elazığ'ın Palu ilçesindeki 300 kişilik PKK grubundan ayrılan 150 kişilik bir grubun Bingöl bölgesinde saldırı hazırlığındaydı. Acemi eğitimini tamamlayan 50 asker, dağıtım için 24 Mayıs günü Malatya İl Jandarma Komutanlığı'ndan iki midibüsle, sivil giysili olarak Bingöl İl Jandarma Komutanlığı’na doğru yola çıktı. Bingöl'e 15 km mesafede, saat 18:00 civarında yolu kesen Parmaksız Zeki kod adlı Şemdin Sakık liderliğindeki 150 kişilik PKK grubu, midibüsleri durdurarak kimlik kontrolü yaptı ve askerleri indirdi.

Grup, 36 askeri yakındaki bir köye götürdü. Gece 03:00 civarı askerleri tek sıra dizen PKK'lılar, Kalaşnikof, Bixi ve Kanas gibi silahlarla askerlerin üzerine ateş ettiler. Ateş sonucunda silahsız 36 askerden 33'ü hayatını kaybetti, üçü ise PKK'lılarca öldü sanılarak bırakıldı. İlk atışlarda ölmeyenlere de tekrar ateş edildi. Hafızalardan silinmeyen bu saldırı "33 Asker Olayı" olarak tarihe geçti.

24 MAYIS 1993 BİNGÖL KATLİAMI ŞEHİTLERİ İSİMLERİ NELERDİR?

Yaşları 21-26 arasındaki şehitlerin isimleri ve memleketleri şöyle:

1- Abdullah Kara-Antalya,

2- Adem Zongur-Kırıkkale,

3- Ahmet Apak-Denizli,

4- Ahmet Aran-Manisa,

5- Ali Arar-Konya,

6- Aydın Kuzey-Çanakkale,

7- Baki Umutlu-Denizli,

8- Birol İrfan Askar-Afyonkarahisar,

9- Cavit Yaman-Samsun,

10- Ercan Çobanoğlu-Denizli,

11- Erkan Kaçan-Konya,

12- Hasan Gültutan-Hatay,

13- Haydar Aslan-Trabzon,

14- Hikmet Özdemir-Malatya,

15- Hilmi Şahin-Konya,

16- Hüseyin Çelik-Denizli,

17- İbrahim Erten-Konya,

18- İlyas Uyar-Konya,

19- Mehmet Öztürk- Denizli,

20- Mehmet Tura-Adana,

21- Mevlüt Özkan-Konya,

22- Murat Elibol-Çanakkale,

23- Murat Menteş-Bolu,

24- Musa Sarıgöz-Osmaniye,

25- Mustafa Koçanoğlu-Denizli,

26- Mustafa Yılmaz-Konya,

27- Nihat Odabaşı-Kastamonu,

28- Ramazan Akkaya-Kastamonu,

29- Selahattin Aysan-Isparta,

30- Şenol Cansız-Samsun,

31- Şeref Tay-Denizli,

32- Uğur Bozacı-İstanbul,

33- Ünal Kalafat-İstanbul.