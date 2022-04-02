24 Mayıs 2022 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
24 Mayıs 2022 Salı günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 24 Mayıs 2022 Salı bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...
Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 24 Mayıs 2022 Salı bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 24 Mayıs 2022 Salı maç programı...
24 MAYIS 2022 SALI GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,SÜPER LİG KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
24 Mayıs 2022 Salı gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:
14:00
Gokulam - Bashundara Kings
AFC Asya Kupası
Smart Spor HD, Spor Smart
15:30
Bayburt GÖİ - Bodrumspor
TFF 2. Lig Play-Off Yarı Final
Yayın Yok
18:00
Maziya - ATK Mohun Bagan
AFC Asya Kupası
Smart Spor HD, Spor Smart
18:00
Tishreen - Nejmeh
AFC Asya Kupası
Smart Spor 2, Spor Smart 2
19:00
Artvin Hopa - Arnavutköy Bld.
TFF 3. Lig Play-Off Final
A Spor
20:00
Tarsus İY - Karacabey Bld.
TFF 2. Lig Play-Off Yarı Final
Kanal On6 Bursa
20:00
Jönköpings - Skövde
İsveç Superettan
Bilyoner TV
20:00
Östersunds - Orgryte
İsveç Superettan
Bilyoner TV
21:30
Dynamo Dresden - Kaiserslautern
Almanya Bundesliga 2 Play-Out
Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV
21:30
Villefranche - Quevilly Rouen
Fransa Ligue 2 Play Out
Bein Sports 4
22:00
Al Rifaa - Al Khaleel
AFC Asya Kupası
Smart Spor HD, Spor Smart
22:00
Jableh - Kuveyt
AFC Asya Kupası
Smart Spor 2, Spor Smart 2