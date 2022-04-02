24 Mayıs 2022 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 24 Mayıs 2022 Salı bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 24 Mayıs 2022 Salı maç programı...

24 MAYIS 2022 SALI GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,SÜPER LİG KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

24 Mayıs 2022 Salı gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:



14:00

Gokulam - Bashundara Kings

AFC Asya Kupası

Smart Spor HD, Spor Smart

15:30

Bayburt GÖİ - Bodrumspor

TFF 2. Lig Play-Off Yarı Final

Yayın Yok

18:00

Maziya - ATK Mohun Bagan

AFC Asya Kupası

Smart Spor HD, Spor Smart

18:00

Tishreen - Nejmeh

AFC Asya Kupası

Smart Spor 2, Spor Smart 2

19:00

Artvin Hopa - Arnavutköy Bld.

TFF 3. Lig Play-Off Final

A Spor

20:00

Tarsus İY - Karacabey Bld.

TFF 2. Lig Play-Off Yarı Final

Kanal On6 Bursa

20:00

Jönköpings - Skövde

İsveç Superettan

Bilyoner TV

20:00

Östersunds - Orgryte

İsveç Superettan

Bilyoner TV

21:30

Dynamo Dresden - Kaiserslautern

Almanya Bundesliga 2 Play-Out

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

21:30

Villefranche - Quevilly Rouen

Fransa Ligue 2 Play Out

Bein Sports 4

22:00

Al Rifaa - Al Khaleel

AFC Asya Kupası

Smart Spor HD, Spor Smart

22:00

Jableh - Kuveyt

AFC Asya Kupası

Smart Spor 2, Spor Smart 2