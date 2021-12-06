24 Ocak 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 24 Ocak 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

24 OCAK 2022 PAZARTESİ GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

24 Ocak 2022 Pazartesi günü oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

11:00

Myanmar - Güney Kore

AFC Kadınlar Asya Kupasi

Spor Smart

13:00

Filipinler - Avustralya

AFC Kadınlar Asya Kupasi

Spor Smart

15:00

Endonezya - Tayland

AFC Kadınlar Asya Kupasi

Bilyoner TV

17:00

Vietnam - Japonya

AFC Kadınlar Asya Kupasi

Spor Smart

19:00

Eyüpspor - Bursaspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1

19:00

Gine - Gambiya

CAF Afrika Uluslar Kupasi Son 16

Bilyoner TV

20:30

Asteras Tripolis - Smyrnis

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV

22:00

Oss - Jong AZ

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

22:00

Kamerun - Komorlar

CAF Afrika Uluslar Kupasi Son 16

Bilyoner TV

22:45

Caen - Ajaccio

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

22:45

Blackburn Rovers - Middlesbrough

İngiltere Championship

Bein Sports 3, Bilyoner TV

23:00

Almeria - Eibar

İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

23:00

Real Sociedad B - Cartagena

İspanya La Liga

La Liga TV Youtube, Bilyoner TV