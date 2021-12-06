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  3. 24 Ocak 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

24 Ocak 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

24 Ocak 2022 Pazartesi günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 24 Ocak 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...

24 Ocak 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 24 Ocak 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

24 OCAK 2022 PAZARTESİ GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

24 Ocak 2022 Pazartesi günü oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

11:00
Myanmar - Güney Kore
AFC Kadınlar Asya Kupasi
Spor Smart

13:00
Filipinler - Avustralya
AFC Kadınlar Asya Kupasi
Spor Smart

15:00
Endonezya - Tayland
AFC Kadınlar Asya Kupasi
Bilyoner TV

17:00
Vietnam - Japonya
AFC Kadınlar Asya Kupasi
Spor Smart

19:00
Eyüpspor - Bursaspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Sports Max 1

19:00
Gine - Gambiya
CAF Afrika Uluslar Kupasi Son 16
Bilyoner TV

20:30
Asteras Tripolis - Smyrnis
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV

22:00
Oss - Jong AZ
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV

22:00
Kamerun - Komorlar
CAF Afrika Uluslar Kupasi Son 16
Bilyoner TV

22:45
Caen - Ajaccio
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV

22:45
Blackburn Rovers - Middlesbrough
İngiltere Championship
Bein Sports 3, Bilyoner TV

23:00
Almeria - Eibar
İspanya La Liga 2
Bilyoner TV

23:00
Real Sociedad B - Cartagena
İspanya La Liga
La Liga TV Youtube, Bilyoner TV

Ramazan Sarı
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