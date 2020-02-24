24 Şubat 2020 Resmi Gazete Kararları! Bugün Resmi Gazete'de neler var?
Her gün mükerrer yayımlanan Resmi Gazete'nin 24 Şubat 2020 Tarihli ve 31049 sayısı yayımlandı mı? sorusu internette araştırılıyor. İşte 24 Şubat tarihli Resmi Gazete kararları...
24 Şubat 2020 Tarihli ve 31049 Sayılı Resmî Gazete yayımlandı. Bugünkü Günlük Gazete'de neler var? Hangi yönetmelik ve kararlar yayımlandı?
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi İhale Yönetmeliği
–– Avrasya Üniversitesi İhale Yönetmeliği
–– İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İhale Yönetmeliği
–– Yaşar Üniversitesi İhale Yönetmeliği
–– Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Maden Makinaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
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