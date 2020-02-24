24 Şubat 2020 Tarihli ve 31049 Sayılı Resmî Gazete yayımlandı. Bugünkü Günlük Gazete'de neler var? Hangi yönetmelik ve kararlar yayımlandı?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi İhale Yönetmeliği

–– Avrasya Üniversitesi İhale Yönetmeliği

–– İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İhale Yönetmeliği

–– Yaşar Üniversitesi İhale Yönetmeliği

–– Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Maden Makinaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

24 Şubat 2019 Resmi Gazete Kararları!