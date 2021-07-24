24 Temmuz Cumartesi eczaneler açık mı, hafta sonu çalışıyor mu? Bugün eczaneler açık mı, nöbetçi eczane var mı? sorusuna sabah saatleri itibariyle yanıt aranıyor. Kısıtlamasız geçen bayram tatilinde memleketlerine veya tatile giden vatandaşlar ilaç ihtiyaçlarını karşılamak için eczanelerin çalışma durumunu sorgulamaya başladı. Bilindiği üzere bayram günleri eczaneler nöbet sistemine göre hizmet vermişti. Peki 24 Temmuz Cumartesi eczaneler açık mı, hafta sonu çalışıyor mu? Bugün eczaneler açık mı, nöbetçi eczane var mı?

24 TEMMUZ CUMARTESİ ECZANELER AÇIK MI, HAFTA SONU ÇALIŞIYOR MU?

Eczaneler 26 Temmuz 2021 Pazartesi sabahı normal mesai saatlerine döneceği biliniyor. Böylelikle bugün eczaneler açık fakat nöbet sistemine göre hizmet verecek.

24 TEMMUZ CUMARTESİ ECZANELER AÇIK MI?

Cumartesi günü eczaneler açık. Bayram günlerinde nöbetçi eczane uygulanıyor ve her mahallede ihtiyaçların karşılanması için bir eczane açık oluyor. 9 gün sürecek olan resmi tatilde vatandaşlar medikal ve ilaç ihtiyaçlarını kendilerine en yakın nöbetçi eczane üzerinden gerçekleştirebilecek.

BUGÜN ECZANELER AÇIK MI?

Eczanelerin normal mesai sistemine 26 Temmuz 2021 Pazartesi günü dönecek. Dolayısıyla bugün eczaneler hizmet vermemektedir.

NÖBETÇİ ECZANE VAR MI? NÖBETÇİ ECZANELER LİSTESİ

Nöbetçi eczaneler listesine aşağıda bulunan linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.bolgegundem.com/nobetci-eczaneler.htm