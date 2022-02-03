Kademeli elektrik tarifesinde 150 kilowat olarak uygulanan limiti vatandaşların çoğunluğunun söz konusu limiti aşmasının düzenlenmişti. Şubat ayında 240 kw'ye Mart ayında ise 240 kw'ye yükseltilen kademeli elektrik tarifesindeki en düşük kademenin ardından yeni fiyatlandırmayla birlikte faturaların ne kadar olacağı da merak konusu oldu. Peki 240 KW elektrik kaç TL 2022 ? Kademeli tarife 240 KW (kilowat) elektrik ne kadar? 1 KW elektrik kaç TL? İşte detaylar...

1 KW ELEKTRİK KAÇ TL?

1 KW elektriğin 2022 yılındaki ücreti EPDK'dan yapılan açıklamaya göre 8 kw için 1,26 TL'dir. Bu kapsamda faturanızı hesaplarken kullandığınız kilowatı 1,26 TL ile çarparak elektrik faturanızın tutarını öğrenebilirsiniz. 1 KW, 240 KW sınırını aşıldıktan sonra ise 1,89 TL'dir. Yani sınır aşıldığı zaman elektrik faturanızdaki ücret artış gösterecektir.

240 KW ELEKTRİK KAÇ TL 2022 ?

Kademeli elektrik tarifesinde 240 KW elektiğin kaç TL olduğunu hesaplamak için 240 KW'yi 1,26 TL ile çarpıyoruz. Elde edilen sayı 302,4 TL'dir.

Bu kapsamda Şubat ayında 210 kw üzerinden hesaplandığında 350 TL olarak uygulanan bir elektrik faturası Mart ayından itibaren 302 TL olacak.

KADEMELİ TARİFE 240 KW (KİLOWAT) ELEKTRİK NE KADAR?

Kademeli elektrik tarifesinde 240 KW limitini aşarsanız, aştığınız her 1 KW'ı 1,89 TL ile çarparak hesaplamanız gerecektir.

Örneğin 300 kilovatlık bir elektrik faturasının ortalama fiyatı şöyle hesaplanabilir:

300(tüketilen elektrik) - 240( indirimli tüketim sınırı) = 60 (yüzde 50 zam uygulanacak tüketim miktarı)

302 + 113,4 = 472 TL (yaklaşık)

Yüksek tutarlı elektrik faturalarıyla karşılaşmamak için vatandaşların 240 KW'yi geçmemeye özen göstermesi gerekiyor. Bu sınır aşıldığı takdirde faturalara yüzde 50 ile yüzde 127 arasında zam uygulanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Şubat Pazartesi günü gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası kameraların karşısına geçerek yaptığı açıklamada elektrik faturaları için şu açıklamayı yaptı:

"Son Kabine Toplantımızda kamuoyuna duyurduğumuz elektrik tarifelerindeki yeni düzenlemeyi de bugün netleştirdik. Meskenler ile tarımsal sulamada kullanılan elektriğin KDV’si yüzde 18’den yüzde 8’e düşürülmüştür. Ayrıca, meskenlerde ki düşük tarife sınırı da günlük 8 kilovatsaate, aylık 240 kilovatsaate yükseltilmiştir. Böylece, tüketimine göre faturalarda net yüzde 8 ile yüzde 14 oranında bir indirim sağlanmış olmaktadır. Bir başka ifadeyle, mesken abonelerinin yıllık 7 milyar lira daha az fatura ödemesi temin edilmektedir.

Kademe uygulamasını ticarethane statüsündeki aboneleri de kapsayacak şekilde genişletiyoruz. Ticarethane statüsündeki elektrik abonelerinin günlük 30 kilovatsaate, aylık 900 kilovatsaate kadar tüketimi olan ilk dilimine yüzde 25 indirim uygulanacaktır. Bu şekilde esnaf ve sanatkârlarımızın da yıllık 7 milyar lira daha az fatura ödemesini sağlamış oluyoruz."