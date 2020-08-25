25 Ağustos 2020 Resmi Gazete yayımlandı! Kaymakam adaylığı sınav ilanı Resmi Gazete'de
İçişleri Bakanlığınca 100 kaymakam adayı alımı için 18 Ekim 2020'de Ankara'da sınav yapılacak. Kaymakam adaylığı sınav ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararlar haberimizde...
İçişleri Bakanlığınca Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı'na 100 kaymakam adayı alınacak. Kaymakam adaylığı sınav ilanı, Resmi Gazete'nin çeşitli ilanlar kısmında yayımlandı. İşte detaylar...
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