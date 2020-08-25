Fatih Portakal'ın yerine geçecek isim belli oldu: Selçuk TepeliMazerete bağlı yer değiştirme sonuçları 2020| Özür grubu atama sonuçları| Eş durumu atama sonuç ekranıBakan Selçuk duyurdu! Giresun'daki vatandaşlar için 2,5 milyon TL aktarılacakFransa'da şok! Koronavirüs çıplaklar kampına da sıçradıKaymakam adaylığı sınavı 2020 ne zaman? Başvurular nasıl yapılır?Eskişehir'in neyi meşhur? Eskişehir'de ne yenir? Nereler gezilir?Üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı mı? YKS tercih sonuçları saat kaçta açıklanacak?Trabzon'un neyi meşhur? Trabzon'da ne yenir? Nereler gezilir?Gerçeğin Peşinde programı ile ekranlara dönen Serap Paköz'ün makyajsız hali!25 Ağustos 2020 Resmi Gazete yayımlandı! Kaymakam adaylığı sınav ilanı Resmi Gazete'de
İstanbul24 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. 25 Ağustos 2020 Resmi Gazete yayımlandı! Kaymakam adaylığı sınav ilanı Resmi Gazete'de

25 Ağustos 2020 Resmi Gazete yayımlandı! Kaymakam adaylığı sınav ilanı Resmi Gazete'de

İçişleri Bakanlığınca 100 kaymakam adayı alımı için 18 Ekim 2020'de Ankara'da sınav yapılacak. Kaymakam adaylığı sınav ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararlar haberimizde...

25 Ağustos 2020 Resmi Gazete yayımlandı! Kaymakam adaylığı sınav ilanı Resmi Gazete'de

İçişleri Bakanlığınca Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı'na 100 kaymakam adayı alınacak. Kaymakam adaylığı sınav ilanı, Resmi Gazete'nin çeşitli ilanlar kısmında yayımlandı. İşte detaylar...

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Bilim Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile Bağlı Kuruluşlarında Sözleşmeli Uzman Çalıştırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yüksek Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

25 Ağustos 2020 Resmi Gazete yayımlandı! Kaymakam adaylığı sınav ilanı Resmi Gazete'de

TEBLİĞ

Turizm İşletmesi Belgeli Konaklama Tesislerine Bisiklet Dostu Konaklama Tesisi Belgesi Verilmesine Dair Tebliğ DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

25 Ağustos 2020 Resmi Gazete yayımlandı! Kaymakam adaylığı sınav ilanı Resmi Gazete'de

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

b - Çeşitli İlânlar DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

25 Ağustos 2020 Resmi Gazete yayımlandı! Kaymakam adaylığı sınav ilanı Resmi Gazete'de

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT