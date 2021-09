Tüm dünyada heyecanla takip edilen ve en sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları devam ediyor. Liglerin başlamasıyla birlikte heyecan hız kesmeden sürüyor. Bu maçları takip etmek isteyen sporseverler hangi maçın ne zaman olduğunu ve maç saatlerini öğrenmek istiyor. Peki 25 Eylül 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

25 EYLÜL 2021 CUMARTESİ HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

25 Eylül 2021 Cumartesi günü oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

09:00

Tokyo - Urawa

Japonya J.League

Bilyoner TV



10:00

Ansan Greeners - Anyang

Güney Kore 2.Ligi

Bilyoner TV



10:00

SKA Khabarovsk - Veles Moskova

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



10:30

Ulsan - Gwangju

Güney Kore K-League

Bilyoner TV



12:00

Yokohama FC - Yokohama Marinos

Japonya J.League

Bilyoner TV



12:00

Tom Tomsk - Kuban

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



12:30

Kyoto - Tochigi

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



13:00

Daegu - Suwon

Güney Kore K-League

Bilyoner TV



13:00

Jeonbuk - Incheon

Güney Kore K-League

Bilyoner TV



13:00

Avispa Fukuoka - Sagan Tosu

Japonya J.League

Bilyoner TV



13:00

Ehime - Yamagata

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



13:00

Iwata - Ryukyu

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



13:00

Renofa Yamaguchi - V Varen Nagasaki

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



13:00

Kauno Zalgiris - Nevezis Kedainiai

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV



13:30

Sivasspor - Fatih Karagümrük

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1



13:30

Ümraniyespor - Manisa FK

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1



14:00

Gais - Falkenbergs

İsveç Superettan

Bilyoner TV



14:00

Isloch Minsk - Zhodino

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV



14:00

Khimki - Lokomotiv Moskova

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV



14:30

Chelsea - Manchester City

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus, S Sport



14:30

Ingolstadt - F.Düsseldorf

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports Max 2, Bilyoner TV



14:30

Karlsruhe - St.Pauli

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 2, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV



14:30

Paderborn - Holstein Kiel

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 4, Tivibu Spor 4, Bilyoner TV



14:30

Reading - Middlesbrough

İngiltere Championship

Bein Sports 3Bilyoner TV



15:00

Alaves - Atletico Madrid

İspanya La Liga

S Sport Plus, Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV



15:00

KPV - Jippo

Finlandiya 2. Ligi

Bilyoner TV



15:00

PK 35 - Klubi 04

Finlandiya 2. Ligi

Bilyoner TV



15:00

TPS Turku - Jaro

Finlandiya 2. Ligi

Bilyoner TV



15:00

Lyngby - Hvidovre IF

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV



15:00

Ascoli - Brescia

İtalya Serie B

Bilyoner TV



15:00

Cittadella - Lecce

İtalya Serie B

Bilyoner TV



15:00

Como - Benevento

İtalya Serie B

Bilyoner TV



15:00

Monza - Pordenone

İtalya Serie B

Bilyoner TV



15:00

Orduspor - Kızılcabölükspor

TFF 3. Lig

Altaş TV Ordu



15:30

Osmaniyespor - Elazığspor

TFF 3. Lig

Yayın Yok



15:30

Floridsdorfer - Rapid Wien 2

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV



16:00

Spezia - Milan

İtalya Serie A

S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV



16:00

Antalyaspor - Y.Malatyaspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1



16:00

BB Erzurumspor - Adanaspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1



16:00

Bastia - Ajaccio

Fransa Ligue 2

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV



16:00

Keşla - Karabağ

Azerbaycan Premier Ligi

CBC Sport



16:00

Landskrona - Norrby

İsveç Superettan

Bilyoner TV



16:00

Vasalunds - Akropolis

İsveç Superettan

Bilyoner TV



16:00

Vasteraas - Sundsvall

İsveç Superettan

Bilyoner TV



16:00

F.Amager - Vendsyssel

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV



16:00

Orenburg - Yenisey

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



16:00

Volgograd - Kamaz

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



16:00

Volgar Astrakhan - Olimp Dolgoprudny

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



16:00

Aalesund - Strommen

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



16:00

KFUM Oslo - Grorud

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



16:00

Ranheim - Asane

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



16:00

Sandnes - Stjordals Blink

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



16:00

Sogndal - Bryne

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



16:00

Ull Kisa - Raufoss

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



16:00

FC Minsk - Slutsk

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV



16:00

Stal Mielec - Radomiak Radom

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV



16:30

B.Leverkusen - Mainz

Almanya Bundesliga

Bein Sports 2Bilyoner TV



16:30

E.Frankfurt - Köln

Almanya Bundesliga

Bein Sports Max 2, Tivibu Spor 4, Bilyoner TV



16:30

Hoffenheim - Wolfsburg

Almanya Bundesliga

Bein Sports 3, Bilyoner TV



16:30

Leipzig - Hertha Berlin

Almanya Bundesliga

Bein Sports 4, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV



16:30

Union Berlin - Arminia Bielefeld

Almanya Bundesliga

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV



16:30

M.Lipetsk - Tekstilshtik

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



16:30

Zenit - Samara

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV



17:00

Everton - Norwich City

İngiltere Premier Lig

A Spor, S Sport Plus



17:00

Leeds United - West Ham

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus, S Sport



17:00

Leicester City - Burnley

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus



17:00

Manchester Utd - Aston Villa

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus



17:00

Watford - Newcastle

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus



17:00

Ibiza - Burgos

İspanya La Liga 2

La Liga 123 YoutubeBilyoner TV



17:00

Dundee FC - Glasgow Rangers

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV



17:00

Hearts - Livingston

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV



17:00

Motherwell - Ross Country

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV



17:00

Bournemouth - Luton Town

İngiltere Championship

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV



17:00

VPS - Ekenas

Finlandiya 2. Ligi

Bilyoner TV



17:00

Arges - Chindia Targoviste

Romanya Liga 1

Bilyoner TV



17:00

Akron Togliatti - Torpedo Moskova

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



17:00

Akureyri - Hafnarfjordur

İzlanda Úrvalsdeild

Bilyoner TV



17:00

Breidablik - Kopavogur

İzlanda Úrvalsdeild

Bilyoner TV



17:00

Fylkir - Valur

İzlanda Úrvalsdeild

Bilyoner TV

17:00

Keflavik - Akranes

İzlanda Úrvalsdeild

Bilyoner TV



17:00

Stjarnan - KR Reykjavik

İzlanda Úrvalsdeild

Bilyoner TV



17:00

Vikingur Reykjavik - Leiknir

İzlanda Úrvalsdeild

Bilyoner TV



17:00

Ayr - Morton

İskoçya Championship

Bilyoner TV



17:00

Dunfermline - Hamilton

İskoçya Championship

Bilyoner TV



17:00

Inverness - Queen of South

İskoçya Championship

Bilyoner TV



17:00

Ceske Budejovice - Karvina

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV



17:00

Banik Ostrava - Bohemians 1905

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV



17:00

Pardubice - Viktoria Plzen

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV



17:15

Valencia - Athletic Bilbao

İspanya La Liga

D Smart Youtube, Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV



17:15

Beerschot - KAS Eupen

Belçika Pro League

Bilyoner TV



17:15

Reggina - Frosinone

İtalya Serie B

Bilyoner TV



17:30

Willem II - PSV

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV



17:30

Moreirense - Arouca

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV



18:00

St. Etienne - Nice

Fransa Ligue 1

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV



18:00

Jönköpings - Brage

İsveç Superettan

Bilyoner TV



18:00

Slaven Belupo - Dinamo Zagreb

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV



18:00

Fakel Voronej - Spartak Moskova 2

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



18:00

Neftekhimik - Krasnodar 2

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



18:00

Altach - A.Klagenfurt

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV



18:00

WSG Tirol - SV Ried

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV



18:00

Wolfsberger - Salzburg

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV



18:00

Cobresal - Antofagasta

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV



18:15

Sebail - Zira

Azerbaycan Premier Ligi

CBC Sport



18:30

Malmö - Örebro

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV



18:30

Warta - KGHM Zaglebie

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV



19:00

Inter - Atalanta

İtalya Serie A

S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV



19:00

Adana Demirspor - Gaziantep FK

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

19:00

Gençlerbirliği - Boluspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1



19:00

Karşıyaka - Ofspor

TFF 3. Lig

Yayın Yok



19:00

Cajamarca - Ayacucho

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV



19:00

Senica - Slovan Bratislava

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV



19:00

SKF Sered - Michalovce

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV



19:00

Zlate Moravce - Mikulas

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV



19:00

Zilina - Ruzomberok

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV



19:00

Baltika - Alania Vladikavkaz

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



19:00

Lilleström - Tromsö

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



19:00

Stromsgodset - Sarpsborg 08

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



19:00

Zalgiris Vilnius - Riteriai

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV



19:00

Young Boys - St.Gallen

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV



19:00

Spartak Moskova - Ufa

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV



19:15

Amorebieta - Eibar

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



19:15

Las Palmas - Ponferradina

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



19:30

Monchengladbach - B.Dortmund

Almanya Bundesliga

Bein Sports 2, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV



19:30

Brentford - Liverpool

İngiltere Premier Lig

S Sport PlusS Sport



19:30

Sevilla - Espanyol

İspanya La Liga

Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV



19:30

Zulte Waregem - Kortrijk

Belçika Pro League

Bilyoner TV



19:30

Cosenza - Crotone

İtalya Serie B

Bilyoner TV



19:45

Ajax - Groningen

Hollanda Eredivisie

Uçankuş TV, S Sport Plus, Bilyoner TV



19:45

Vitesse - Fortuna Sittard

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV



20:00

Strasbourg - Lille

Fransa Ligue 1

Bein Sports 3, Bilyoner TV



20:00

Guimaraes - Benfica

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV



20:00

Rukh Brest - BATE Borisov

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV



20:00

Fastav Zlin - Sparta Prag

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV



20:05

Sibenik - Osijek

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV



21:00

Steaua Bükreş - Ac. Clinceni

Romanya Liga 1

Bilyoner TV



21:00

Legia Varşova - Rakow Czestochowa

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV



21:00

Union Espanola - Deportes La Serena

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV



21:15

Carlos Mannucci - Cienciano

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV



21:15

O. Ljubljana - Radomlje

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV



21:30

Hansa Rostock - Schalke 04

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports Max 1, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV



21:30

Servette - FC Lausanne

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV



21:45

Genoa - Verona

İtalya Serie A

S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV



21:45

Standard Liege - St.Truiden

Belçika Pro League

Tivibu Spor 4, Bilyoner TV



21:45

RWDM - Lommel

Belçika 1. B Ligi

Bilyoner TV



22:00

Real Madrid - Villarreal

İspanya La Liga

S Sport Plus, Spor Smart, CBC Sport, Smart Spor HD, Bilyoner TV



22:00

Lyon - Lorient

Fransa Ligue 1

Bein Sports 3Bilyoner TV



22:00

PSG - Montpellier

Fransa Ligue 1

Bein Sports 2Bilyoner TV



22:00

Feyenoord - NEC Nijmegen

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV



22:00

Utrecht - Zwolle

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV



22:00

Londrina - Vitoria

Brezilya Serie B

Bilyoner TV



22:30

Tondela - Famalicao

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV



22:30

Philadelphia Union - Atlanta United

MLS

Bilyoner TV



23:00

Ceara - Chapecoense

Brezilya Serie A

Bilyoner TV



23:30

Confianca - Operario

Brezilya Serie B

Bilyoner TV



23:30

Alianza Atl. - Alianze Lima

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV



23:30

Melipilla - Audax Ital.

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV