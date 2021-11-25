TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 25 Kasım 2021 Perşembe günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte 25 Kasım 2021 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda ne var? | Bugün hangi diziler var 25 Kasım 2021? sorularının yanıtları...

25 KASIM 2021 PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI: BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? | BUGÜN TV'DE NE VAR 25 KASIM?

Perşembe gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor. Peki, 25 Kasım Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var? Sezon finalinin ardından ekranlara dönen dizilerin hakim olduğu yayın akışında bakalım bugün hangi diziler var..

25 KASIM 2021 PERŞEMBE TRT 1 YAYIN AKIŞI

09:00Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

10:30Tozkoparan İskender

11:45Gönül Dağı

14:00Bizim Köyün Kızları

16:45Seksenler

19:00Ana Haber

19:55İddiaların Aksine

20:00Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı

25 KASIM 2021 PERŞEMBE TRT 2 YAYIN AKIŞI

09:00Bir Resim Bir Hikaye

09:30Geri Dönüşen Sanat

09:50Berceste

10:00Koleksiyoner

10:30Muasır

11:00Anadolu Arkeolojisi

11:30Tarihin Ruhu

12:00Hayat Sanat

12:30Coğrafyadan Kültüre Bağ

13:00Edebiyat Söyleşileri

14:00Belgesel: Batıya Doğru Akan Nehir

14:45Ne Yazıyor

15:002Cellos 2Faces

16:00Eşik

16:30Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta

17:30Sessizce

17:50Türkiye Atlası

18:00Hayat Sanat

18:30Opera Dünyası

19:00Sinema +

19:45Geri Dönüşen Sanat

20:00Karar Perdesi

21:00Felsefe Söyleşileri

22:00Yabancı Sinema: Başkalarının Hayatı (The Lives of Others)

25 KASIM 2021 PERŞEMBE FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

10:45Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 FOX Ana Haber

20.00 Misafir

25 KASIM 2021 PERŞEMBE KANAL D YAYIN AKIŞI

07.15 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Evim Şahane

12:15 Gelinim Mutfakta

15.45 Ece Üner ile Susma

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Camdaki Kız

25 KASIM 2021 PERŞEMBE TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08.30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa / Canlı

11:15 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

25 KASIM 2021 PERŞEMBE SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:30 Bir Başka Güzel

08.30 Bu Sabah

11.00 Öyle Olsun

12.30 Bir Başka Güzel

15.00 Didem Arslan Yılmaz ile Vazgeçme

18.10 Senin Hayatın

18.45 SHOW Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show

25 KASIM 2021 PERŞEMBE STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultan Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Kiralık Aşk

18:30 Star Haber

20:00 Benim Hayatım

25 KASIM 2021 PERŞEMBE ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Zamanlar Çukurova