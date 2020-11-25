25 Kasım Kanal D Yayın Akışı | Hekimoğlu Yeni Bölümde Neler Olacak ?

25 Kasım Çarşamba yayın akışı nedir? Bugün Kanal D ekranlarında hangi diziler var? Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Sadakatsiz 8. bölümüyle ekranlarda olacak. Asya ile Volkan'ın evliliklerin çatırdadığı ve her hafta entrikaların yaşandığı Sadakatsiz dizisinde bu hafta neler olacak? Kanal D ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 25 Kasım Çarşamba Kanal D yayın akışı...

KANAL D 25 KASIM 2020 YAYIN AKIŞI

07.00 Sihirli Annem

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Sihirli Annem

13.45 Gelinim Mutfakta

16.15 Sadakatsiz

18.45 Kanal D Ana Haber

20.00 Sadakatsiz

23.45 Bir Annenin Günahı

SADAKATSİZ DİZİSİNDE BU HAFTA NELER OLACAK?

Ali babasının yanına gidiyor ancak kapıyı Derin açıyor. Volkan'ı görmesiyle birlikte Ali şaşkınlığa uğruyor. Volkan ise ne yapacağını bilemiyor. Ali ise babasına neden orada olduğunu sorunca Volkan ne diyeceğini bilemiyor.

Asya iftiraya uğruyor! Derin, Asya'nın evine gelerek onunla uğraşmak için farklı bir yol deniyor. Derin, Asya'nın onun öldürmeye kalktığını söyleyerek Volkan'ı dolduruşa getiriyor. Volkan, o hırsla soluğu Asya'nın yanında alıyor ve bundan sonra Ali'nin her şeyi öğreneceğini ve onu yanına alacağını söylüyor. Volkan'ın bu davranışları karşısında güçlükle duran Asya ise ona karşı asla dik duruşundan ödün vermiyor. Peki Volkan ve Derin'in amacı ne?

Sadakatsiz yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de Kanal D'de!

SADAKATSİZ DİZİSİ SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Sadakatsiz 18 Kasım Çarşamba yayınlanan son bölümde Volkan, Asya'ya karşı kozlarını kullanmaya başlıyor. Oğlunun velayetini alabilmek için Asya'yı geçmişinden vuran Volkan nasıl bir hamle yapacak?

Tüm dengeleri değiştiren yüzleşmenin ardından Asya kendini beklemediği bir çıkmaz içinde bulur. Ailesi ile kopma noktasına gelen Derin, Volkan’a sığınırken, işiyle ilgili yaşadığı sorunlar Volkan’ı tümüyle köşeye sıkıştırmıştır. İki tarafın da var gücüyle saldırdığı bu savaştan kimin galip çıkacağı bilinmezken, Asya ve Volkan’ın birbirlerinde açtıkları yaralar her bir darbede daha da derinleşmektedir.

Peki bu mücadelede Asya, tek başına mı savaşacak yoksa yanında bu defa birilerini mi alacak? Ali, babasının ihanetini öğrenecek mi?