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25 Kasım spor manşetleri (Günün spor manşetleri)

Spor manşetlerinde bugün, Şampiyonlar Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarında alınan sonuçlar geniş yer buluyor. İşte 25 Kasım günün spor manşetleri...

25 Kasım spor manşetleri (Günün spor manşetleri) 1120