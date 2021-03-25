25 Mart 2021 Perşembe Fox TV Yayın Akışı | Mucize Doktor yeni bölümüyle FOX'ta

25 Mart 2021 Perşembe FOX TV yayın akışı nedir? Bugün FOX TV ekranlarında hangi dizi ve programlar var? Gündüz kuşağında "Zuhal Topal'la Sofrada" yer alırken, akşam ise heyecanla beklenen dizi " Mucize Doktor" yeni bölümüyle seyirci karşısında olacak. Peki FOX TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 25 Mart 2021 Perşembe yayın akışı...

FOX TV 25 MART 2021 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Dünya Avucunuzda

14:00 Temizlik Benin İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Mucize Doktor

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜM ÖZETİ

Hastane fazlasıyla yoğundur; acilden vakalar birbiri ardına gelirken kimsenin Nazlı’nın uğradığı saldırının şokunu atma fırsatı bile yoktur. Hepsinin üstüne Vuslat’ın çok eski bir arkadaşının da hastalanması işleri içinden çıkılmaz hale getirir. Şiddete yanlısı bir hasta Nazlı’ya kafasına epeyce takmıştır. Vuslat arkadaşını kurtarabilmek için bütün hastaneyi seferber eder. Vuslat'ın arkadaşının durumunun giderek kötüleşmesi, Ali Vefa'yı Vuslat hanımın şerrinden korkutur.

Öte yandan Vuslat bu kadar endişelenmesi ve tüm hastaneyi seferber etmesi Leven'tin yalnızca bir arkadaş olmadığını gözler önüne sere. Peki Vuslat'ın bu denli sevdiği içinde bir yara gibi kalan Levent kim?