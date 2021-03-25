25 Mart 2021 Perşembe Fox TV Yayın Akışı | Mucize Doktor yeni bölümüyle FOX'ta
FOX TV 25 Mart 2021 Perşembe yayın akışı hakkında detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. Gündüz kuşağında "Zuhal Topal'la Sofrada" yer alırken, günün ikinci yarsında ise " Mucize Doktor" dizisi yeni bölümüyle seyirci karşısında olacak. İşte FOX TV 25 Mart 2021 Perşembe yayın akışı...
25 Mart 2021 Perşembe FOX TV yayın akışı nedir? Bugün FOX TV ekranlarında hangi dizi ve programlar var? Gündüz kuşağında "Zuhal Topal'la Sofrada" yer alırken, akşam ise heyecanla beklenen dizi " Mucize Doktor" yeni bölümüyle seyirci karşısında olacak. Peki FOX TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 25 Mart 2021 Perşembe yayın akışı...
FOX TV 25 MART 2021 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Dünya Avucunuzda
14:00 Temizlik Benin İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Mucize Doktor
MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜM ÖZETİ
Hastane fazlasıyla yoğundur; acilden vakalar birbiri ardına gelirken kimsenin Nazlı’nın uğradığı saldırının şokunu atma fırsatı bile yoktur. Hepsinin üstüne Vuslat’ın çok eski bir arkadaşının da hastalanması işleri içinden çıkılmaz hale getirir. Şiddete yanlısı bir hasta Nazlı’ya kafasına epeyce takmıştır. Vuslat arkadaşını kurtarabilmek için bütün hastaneyi seferber eder. Vuslat'ın arkadaşının durumunun giderek kötüleşmesi, Ali Vefa'yı Vuslat hanımın şerrinden korkutur.
Öte yandan Vuslat bu kadar endişelenmesi ve tüm hastaneyi seferber etmesi Leven'tin yalnızca bir arkadaş olmadığını gözler önüne sere. Peki Vuslat'ın bu denli sevdiği içinde bir yara gibi kalan Levent kim?